19 استان از تغییرات جوی نوروز امسال دچار خسارات جدی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، باقری عصر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: استان همدان و آذربایجان شرقی و هفت استان دیگر به دلیل بارشهای شدید جوی دچار خسارات بیشتری شدند.

وی مجموع خسارات وارد شده به استانهای کشور در اثر تغییرات جوی و بروز حوادث غیر مترقبه در ایام نوروز امسال را هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد.

معاون وزیر نیرو عنوان کرد: این خسارتها به بخشهای کشاورزی، صنعتی، واحدهای مسکونی، دامداری، زیرساختها، تجاری و ... وارد شده است و پیش‌ بینی می ‌شود با جمع ‌بندی نهایی این رقم افزایش پیدا کند.

6.9 میلیارد تومان اعتبار خسارات امسال به یزد اختصاص یافت

وی افزود: در ایام نوروز و به دنبال تغییرات شدید آب و هوایی، استان یزد نیز از حوادث پیش‌ بینی نشده دچار خسارتهایی شد که در این زمینه شش میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار برای این استان پیش‌ بینی شده است.

باقری خاطرنشان کرد: از این میزان سه میلیارد تومان برای زیرساختها، 400 میلیون تومان به منظور امور معیشتی، 500 میلیون تومان بلاعوض برای واحدهای مسکونی تخریب شده و سه میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات برای بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده هزینه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اعتبارات حوادث کشور 2.5 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: با احتساب اختصاص دو درصد برای کم ‌آبی و خشکسالی، در مجموع چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوادث کشور پیش ‌بینی شده است.

معاون وزیر کشور سهم یزد از محل اعتبارات خشکسالی و حوادث کشور را 60 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برای 50 درصد این رقم مجوز صادر شده و به صورت تعهدی در اختیار استان یزد قرار خواهد گرفت تا اعتبارات اولویتهای استان در این زمینه تامین شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به طرح استقبال ایمن از بهار یادآور شد: امسال 700 هزار امدادگر در طول ایام نوروز در سراسر کشور به مردم خدمات ‌رسانی کردند و مسئولان نیز آموزشهای مختلفی در این خصوص فرا گرفتند که مجموعه این اقدامات شاهد کاهش قابل توجه و قابل قبول تلفات و خسارات در بخشهای مختلف کشور شد.

وی همچنین با اشاره به احداث پایگاه‌های امداد هوایی در کشور بیان داشت: امسال اعتبار اختصاص یافته به امداد هوایی 2.5 برابر افزایش یافت که با این افزایش اعتبار پایگا‌ه ‌های امداد هوایی در استان‌های فاقد این پایگاه راه ‌اندازی و پایگاه ‌های موجود نیز تجهیز می ‌شوند که در نخستین اقدام امروز کلنگ مرکز آشیانه بالگرد یزد به زمین زده شد.

امروز با حضور رئیس ستاد بحران استان یزد، ساختمان آشیانه بالگرد امداد هوایی استان یزد همچنین اتاق مدیریت بحران استان یزد در جوار استانداری این استان کلنگ‌ زنی شد.

باقری در سفر یک روزه خود به استان یزد همچنین از سه شهرستان این استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات ناشی از خشکسالی و کم ‌آبی این استان قرار گرفت.