تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با سوم جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم آوریل سال 2009 میلادی.
- دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا امشب بین تیمهای فوتبال بارسلونا و چلسی در ورزشگاه نیوکمپ برگزار می شود.
- بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان از امروز دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی جهان را با رویارویی مقابل حریفانی از کوزوو، کاستاریکا، باربادوس، نروژ، اوگاندا، قزاقستان و بلغارستان آغاز میکنند.
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
گروه الف:
* استیل آذین تهران - مهرکام پارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران
* هما تهران - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی هما
* صنعت نفت آبادان - پتروشیمی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی آبادان
* شهرداری تبریز- کوثر لرستان، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* مقاومت بسیج فارس - گل گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شهرداری بندرعباس - شهرداری زنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* آلومینیوم اراک - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
گروه ب:
* تراکتورسازی تبریز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* شموشک نوشهر - نیروی زمینی، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نوشهر
* اتکا گلستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان
* داماش لرستان - دیهیم اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی دورود
* شاهین اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز
- نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد رسیدگی به تخلف امیر قلعه نویی ساعت 16 و محمد مایلی کهن ساعت 19 امروز برگزار می شود.
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