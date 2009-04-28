تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با سوم جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم آوریل سال 2009 میلادی.

- دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب بین تیم‌های فوتبال بارسلونا و چلسی در ورزشگاه نیوکمپ برگزار می شود.

- بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان از امروز دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی جهان را با رویارویی مقابل حریفانی از کوزوو، کاستاریکا، باربادوس، نروژ، اوگاندا، قزاقستان و بلغارستان آغاز می‌کنند.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

گروه الف:

* استیل آذین تهران - مهرکام پارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران

* هما تهران - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی هما

* صنعت نفت آبادان - پتروشیمی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی آبادان

* شهرداری تبریز- کوثر لرستان، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* مقاومت بسیج فارس - گل گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بندرعباس - شهرداری زنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* آلومینیوم اراک - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

گروه ب:

* تراکتورسازی تبریز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شموشک نوشهر - نیروی زمینی، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نوشهر

* اتکا گلستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* داماش لرستان - دیهیم اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی دورود

* شاهین اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

- نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد رسیدگی به تخلف امیر قلعه نویی ساعت 16 و محمد مایلی کهن ساعت 19 امروز برگزار می شود.