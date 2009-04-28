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۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و پیگیری هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با سوم جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم آوریل سال 2009 میلادی.

- دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب بین تیم‌های فوتبال بارسلونا و چلسی در ورزشگاه نیوکمپ برگزار می شود.

- بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان از امروز دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی جهان را با رویارویی مقابل حریفانی از کوزوو، کاستاریکا، باربادوس، نروژ، اوگاندا، قزاقستان و بلغارستان آغاز می‌کنند.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
گروه الف:
* استیل آذین تهران - مهرکام پارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تهران
* هما تهران - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی هما
* صنعت نفت آبادان - پتروشیمی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی آبادان
* شهرداری تبریز- کوثر لرستان، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* مقاومت بسیج فارس - گل گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شهرداری بندرعباس - شهرداری زنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* آلومینیوم اراک - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
گروه ب:
* تراکتورسازی تبریز - شاهین پارس جنوبی، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* شموشک نوشهر - نیروی زمینی، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نوشهر
* اتکا گلستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان
* داماش لرستان - دیهیم اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی دورود
* شاهین اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز

- نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد رسیدگی به تخلف امیر قلعه نویی ساعت 16 و محمد مایلی کهن ساعت 19 امروز برگزار می شود.

کد مطلب 868617

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