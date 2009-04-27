کرزای نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حامد کرزای در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با گوردن براون در کابل گفت: در روزهای آینده در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهم کرد.

وی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را گامی دیگر به سمت برقراری دموکراسی در این کشور دانست.

گوردن براون نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: ثبات افغانستان به نفع منطقه و تمامی جهان است. وی از تضمین امنیت انتخابات افغانستان توسط ناتو خبر داد. نخست وزیر انگلیس به منظور بررسی اوضاع افغانستان امروز به کابل سفر کرد.

کمیسیون انتخابات افغانستان، نام نونیسی از نامزدهای انتخاباتی این کشور را از روز شنبه آغاز کرد و دو هفته مهلت دارد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 20 آگوست 2009 (29 مرداد) برگزار خواهد شد.