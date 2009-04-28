بسترهای لازم برای برگزاری مسابقات فوتبال آسیایی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احمد سعادتمند شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری فستیوال فوتبال زیر 13 سال جنوب آسیا در ساری، افزود: مازندران برای نخستین بار میزبانی مسابقات آسیایی را طی روزهای 18 اردیبهشت ماه تا چهارم خرداد ماه امسال را در ساری برعهده دارد.

وی گفت: در این رقابتها هشت تیم خارجی از کشورهای پاکستان، ‌بنگلادش، ‌مادیو، هندوستان، ‌سریلانکا، نپال، ‌افغانستان و بوتان به همراه تیمی از ایران حضور دارند.

وی ادامه داد: ‌در همین راستا و برای ارزیابی از امکانات موجود استان مازندران به عنوان میزبان این رقابتها نماینده ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور در این استان از استادیوم ورزشی شهدای ساری به عنوان مکان برگزاری مسابقات و مجتمع خدماتی وزارت کشور به عنوان مکان استقرار بازید به عمل آورد.

به گفته وی، نماینده کنفدراسیون آسیا از امکانات در نظر گرفته شده برای این مسابقات اعلام رضایت کرده اند.

سعادتمند با اشاره به تشکیل سه ستاد هماهنگی برگزاری این مسابقات در استان مازندران گفت: ستادی به ریاست استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه مازندران، ‌ستاد استانی به عنوان شاه کلید برگزاری این مسابقات و ستاد شهرستانی که در این ستاد مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان ساری به عنوان شهر برگزار کننده این مسابقات عضو و مشغول فعالیت و آماده سازی امکانات هستند.

وی به تشکیل کمیته های مختلف اجرایی این مسابقات اشاره کرد و ادامه داد: ستادهای روابط عمومی، ‌پشتیبانی، تشریفات، ‌امنیت، ‌خدمات تشکیل شده تا برگزاری مسابقاتی با این حجم بالا در سطحی مطلوب برگزار شود.

معاون فنی و ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان مازندران با تاکید بر اینکه کار تیمی زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که در آن همکاری مورد نیاز بین عوامل اجرایی حاکم باشد.

وی همچنین به با اهمیت بودن برگزاری فستیوال فوتبال جنوب آسیا به عنوان رخدادی مهم برای استان مازندران اشاره کرد و گفت: نباید برگزاری مسابقات تنها به انجام بازی ها موکول شود بلکه این گونه مسابقات فرصتی مناسب برای توزیع فرهنگ و میزاث کشورمان است.

سعادتمند از نماینده سازمان ایرانگردی، ‌میراث فرهنگی و گردشگری مازندران حاضر در این نشست خواست تا هماهنگی لازم برای توزیع بروشورهای معرفی اماکن دیدنی استان مازندران و بازدید از برخی از این اماکن برای مهمانان خارجی شرکت کننده در این رقابتها را فراهم آورند.

وی تاکید کرد: در فعالیتهای ورزشی مسائل فرهنگی و فوق برنامه به فراموشی سپرده شده است و هر چقدر در این بخش هزینه و کار شود ضرر نیست.