۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

سال گذشته؛

میزان صادرات محصولات کشاورزی مازندران 104 درصد رشد داشت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: میزان صادرات محصولات کشاورزی این استان سال گذشته بیش از 104 درصد نسبت به سال 86 رشد داشت.

عنایت الله تورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته بیش از 14 هزار و 516 تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 9 میلیون و 515 هزار دلار از این استان به کشورهای آسیای میانه، روسیه، عراق، افغانستان و ... صادر شده است.

وی اظهار افزود: مرکبات، کیوی، گل و گیاه، تره‌بار و سبزیجات، پیاز و سیب زمینی و سیب درختی عمده محصولات کشاورزی صادر شده از این بوده است.

تورنگ از اختصاص 10 درصد اعتبارات تملک دارایی استان برای مقابله با خشکسالی به جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ ای خبر داد.

تورنگ بیان داشت: برخی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی از جمله نهاده‌های کشاورزی شامل کود، سم، بذر، آب و حمل و نقل و افزایش بهره ‌وری در مصرف این نهاده ها یک تکلیف بوده که باید مورد توجه همه مدیران، کارشناسان، کشاورزان و تولیدکنندگان قرار گیرد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی شالیزاری و زراعی دارد.

