نیمی از مردم بخش هزار جریب نکاء آب آشامیدنی سالم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، سید مهدی میری دوشنبه شب در حاشیه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: توجه دولت به بخش توسعه روستاها کافی نبوده و برای حل مشکلات آب آشامیدنی در روستاهای محروم باید برنامه ریزی اصولی کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از روستاهای منطقه که قریب به 500 خانوار جمعیت دارند روزانه فقط دو ساعت از نعمت آب برخوردار بوده که باید بسترسازی مناسبی با استفاده از مجتمع آبرسانی و آب چشمه صورت گیرد.

میری با بیان پتانسل موجود در بخش هزار جریب و استقبال بالای مردم به زراعت و دامداری خاطرنشان کرد: توسعه دامپروری و کشاورزی از مهمترین خواسته های ما بوده که باید توسط مسئولین در این بخش عملی شود.

وی گفت: دربخش کشاورزی و دامداری، نیازمند اعتبارت کلان نیستیم بلکه با استفاده از وام های کوچک زودبازده و صندوق مهر امام رضا(ع) هم می توانیم نیازمندی های منطقه را مرتفع سازیم.

بخشدار هزار جریب نکا، با اشاره به فقر زمین های کشاورزی بخش هزار جریب نیز بیان داشت: باید در ارائه کود به این بخش تجدید نظر شده و کود بیشتری برای حاصل خیزی مزارع اختصاص تا تلاشهای کشاورزان ما به هدر نرود.

میری همچنین تغییر الگوی کشت را از نیازمندی های مهم منطقه در بخش کشاورزی دانست و یادآورشد: درحال حاضر کشت گندم وجو جوابگوی مردم منطقه نبوده بنابراین باید با استفاده از پتانسل مناطق، الگوی کشت متناسب با آن تعریف شود.

وی افزود: متاسفانه در هیچ روستای بخش هزار جریب، زمین ورزشی واگذار شده نداریم که امیدواریم با نگاه خاص مسئولان شهری و استانی این مسئله انجام و نگاه به امور ورزشی در روستاها تقویت شود.

