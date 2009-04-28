دومین انجمن صنفی خبرنگاران مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، فرماندار آمل شامگاه دوشنبه در این مراسم با بیان اینکه نقد منصفانه و صحیح خبرنگاران باعث پیشرفت امورات شهری می شود، گفت: مسئولان کم کار هم با نقدهای آگاهانه خبرنگاران هوشیار خواهند شد و در فکر رفع کمبودهای موجود برخواهند آمد.

علی اکبریان با اشاره به اینکه خبرنگاران در جهت خدمت و رفع مشکل مردم تلاش می کنند از اصحاب رسانه ها خواست در رسالت خطیر خبر و اطلاع رسانی امانت دار خوبی باشند.

وی فرار برخی مدیران از پاسخگویی به سوالات به حق خبرنگاران را نشانه ترس و ضعف عملکردی آنان دانست و عنوان کرد: باید فضای تعاملی میان مدیران و رسانه ها در جهت رفع کمبودهای موجود در جامعه و تلاش برای نیازهای جامعه دانست.

فرماندار آمل به بیان توانمندی های بالای خبرنگاران این شهرستان در برخی مسایل شهری اشاره کرد و گفت: همراهی خبرنگاران این شهرستان در چندین مورد و انعکاس بیان مشکلات شهری باعث احقاق حق از سوی مسئولان کشوری برای این شهرستان شد.

اکبریان افزود: فرمانداری این شهرستان در جهت پیشرفت و توسعه شهرستان آمل دست نیاز به سوی خبرنگاران دراز می کند و در این راستا از آنان حمایت خواهد کرد.

رئیس اداره کار و اموراجتماعی شهرستان آمل نیز در این مراسم با بیان اینکه این انجمن چهارمین انجمن صنفی بوده که تحت پوشش این اداره فعالیت می کند، گفت: امید است با راه اندازی این انجمن همانند دیگر تشکیلات این شهرستان در جهت همدلی و وفاق جمعی و عمومی شهرستان همکاری کنند.

علی نیاز آذری با بیان اینکه شغل خبرنگاری همانند دیگر مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود خواستار تعامل و همکاری بیشتر با خبرنگاران شد.

مدیرعامل انجمن صنفی خبرنگاران آمل نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در نخستین گام در این راستا اعضای هیئت مدیره این انجمن در فضای قانونی انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: انجمن صنفی خبرنگاران زیر نظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان به عنوان یک تشکیلات صنفی قانونی فعالیت خبری خود را همانند دیگر مجموعه های خبری کشور ادامه خواهد داد.

علی کرم زده عمران با اشاره به اینکه هم اکنون 31 نفر از خبرنگاران رسانه های دیداری و شنیداری، خبرگزاری ها، روزنامه های سراسری و محلی و هفته نامه های استانی در این انجمن عضویت دارند از مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست در عصرکنونی که عصر ارتباطات بوده نگاه رسانه ای خود را با پذیرش نقدهای سازنده خبرنگاران در بیان مشکلات مردم افزایش دهند.