باشگاه بیم در فضای آرام وضعیت کادر فنی و بازیکنان را بررسی می کند

علی منعمی دوشنبه شب پس از شکست 82 بر 85 بیم مازندران برابر تراکتورسازی تبریز برای کسب عنوان های پنجم و ششمی لیگ برتر بسکتبال باشگاهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود انتظارات زیاد از بازیکنان تیم، متاسفانه بازی ضعیفی را در بابل به نمایش گذاشتیم و باید بگویم که فقط شرمنده هوادران خوب این تیم شدیم.

وی در خصوص ادامه همکاری باشگاه بیم با صادق زاده سرمربی این تیم در فصل آینده، تصریح کرد: صادق زاده از مربیان بزرگ لیگ برتر و بسکتبال کشور است و در مدت حضور کوتاهش در این باشگاه تلاشهای زیادی داشت.

سرپرست تیم بسکتبال تیم بیم مازندران اضافه کرد: تاکنون درخصوص ادامه یا عدم همکاری با این مربی تصمیمی گرفته نشده و مسئله مهم این است که مسئولان باشگاه بیم در فضایی بدون استرس و تنش زا برای آینده باشگاه تصمیم گیری می کنند.

منعمی در خصوص جدایی یا ماندن بازیکنان فعلی این تیم گفت: در این خصوص هم هیچ تصمیمی گرفته نشده و ماندن یا جدایی آنان از باشگاه به شرایط آنان در طول فصل و توافق طرفین بستگی خواهد داشت.

وی درعین حال به شرایط پرافت و خیز بیم در بازیهای امسال لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور اشاره و خاطرنشان کرد: نکته جالب توجه در بازیهای امسال تیم بیم در بازیهای خانگی و حضور پرشور تماشاچیان بابلی در سالن مسابقات بوده است.