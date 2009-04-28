به گزارش خبرنگار مهر، ایرج راد هفتم اردیبهشت سال 1324 در تهران به دنیا آمد و بعد از طی کردن مراحل مختلف تحصیلی و دریافت مدرک کارشناسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به انگلستان سفر کرد و از دانشگاه کاردیف در رشته کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر دانش آموخته شد.

راد فعالیت‌های تئاتری خود را به طور رسمی از سال 1337 با اجراهایی برای گروه سنی کودک و نوجوان آغاز کرد و در سال 1338 دوره فن بیان و تئاتر را در کلاس‌های مهین دیهیم گذراند. او در همان ایام با شاهین سرکیسیان آشنا شد. وی بعدها در گروه تئاتر مهر و انجمن تئاتر ایران به فعالیت پرداخت و سپس به اداره تئاتر پیوست و در آنجا فعالیت‌های خود را ادامه داد.

اداره تئاتر و پیوستن به گروه تئاتر "مردم" حرکتی بود که راد از آن به عنوان اتفاقی مهم در زندگی خود یاد می‌کند، زیرا در آنجا در کنار هنرمندانی چون علی نصیریان و عزت‌الله انتظامی قرار گرفت. وی سال 42 در نمایش "قرعه برای مرگ" به کارگردانی کمال‌الدین شفیعی در تالار فرهنگ به صحنه رفت و اولین حضور نیمه‌حرفه‌ای خود را در صحنه تئاتر تجربه کرد.

صحنه‌ای از نمایش "رویاهای رام‌نشده"

دیری نپایید که راد با استعداد و انضباطی که در گروه از خود نشان داد نام و چهره خود را به عنوان بازیگری مستعد در تئاتر ایران به ثبت رساند. علی نصیریان با اشاره به استعداد بازیگری راد درباره فعالیت وی در اداره تئاتر و گروه تئاتر مردم می‌گوید: بخت با ما یار بود که ایرج راد وارد گروه ما شد، زیرا بازیگری بااستعداد بود که بهترین نقش‌ها را ایفا کرد و از همه مهمتر انسانی بااخلاق بود. به طور کلی وی از افتخارات ما بوده و هست.

راد نیز درباره حضور خود در گروه تئاتر مردم می‌گوید: زیباترین دوران کار و زندگی من زمانی بود که در گروه تئاتر مردم در اداره تئاتر بودم. آنجا توانستم انضباط و اخلاق کاری را بیاموزم. این گروه از افتخارات این مملکت بود و اعضای آن نیز از بزرگان هنر تئاتر کشور بوده و هستند. آرزو می‌کردم فضای حاکم بر این گروه تا امروز ادامه می‌یافت و من در آن زندگی می‌کردم.

وی پیش از انقلاب اسلامی در نمایش‌های نظیر "باران‌ساز" منوچهر عسگری، "آریا اکاپو" پرویز خضرایی، "آی با کلاه، آی بی‌کلاه" علی نصیریان، "مردی که مرده بود و خود نمی‌دانست" عزت‌الله انتظامی، "سیاه زندگی مرد فرنگی" عباس مغفوریان، "افول" علی نصیریان، "سیاوش بر باد" علی نصیریان، "بازرس" عزت‌الله انتظامی، "بنگاه تئاترال" علی نصیریان و "لبخند با شکوه آقای گیل" رکن‌الدین خسروی حضور داشت.

راد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در نمایش‌های "مرده‌های بی‌کفن و دفن" حمید سمندریان، "سربازها" هرمز هدایت، "مروارید" اکبر زنجانپور، "آمیزقلمدون" هادی مرزبان، "دادگاه نورنبرگ" منیژه محامدی، "شب روی سنگفرش خیس" هادی مرزبان، "باغ شب‌نمای ما" هادی مرزبان، "نوبت دیوانگی" هادی مرزبان، "قصه تلخ طلا" بهروز غریب‌پور، "رویاهای رام نشده" سیاوش تهمورث و "رودکی، جادوگر واژگان سبز" علی پویان به ایفای نقش پرداخت.

این چهره سرشناس تئاتری همچنین کارگردانی آثاری چون "جانشین"، "تجاوزگران"، "دکتر فاستوس"، "دکتر کنوک"، "مهاجران" و "ماهان کوشیار" را نیز برعهده داشته است. راد در عرصه تلویزیون و سینما نیز فعال بوده و از نقش‌آفرینی‌های او در این حوزه می‌توان به مجموعه تلویزیونی "امیر کبیر" سعید نیکپور، "اجاره نشین‌ها" داریوش مهرجویی، "جعفرخان از فرنگ برگشته" علی حاتمی و مهدی متوسلانی اشاره کرد.

وی در دهه 80 و بعد از تأسیس خانه تئاتر در مقام مدیرعامل این نهاد تئاتری به فعالیت پرداخت و حضور وی در این سمت باعث شد فعالیت او به عنوان کارگردان و بازیگر کمتر بشود. راد در طی این سال‌ها در مقام داور و بازبین جشنواره‌های مختلف و معتبر کشور حضور داشته است.