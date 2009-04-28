12 هزار حکم در شوراهای حل اختلاف قزوین اجرا شد

فرامرز رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در سال گذشته 13 هزار و 27 فقره پرونده جهت اجرای احکام به شعبه کیفری شورای حل اختلاف این شهر ارجاع شد که از این تعداد 12 هزار و 320 فقره اجرا و 707 پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی به فعالیت واحد اجرای احکام مدنی در این مدت اشاره کرد و افزود: سه هزارو 319 فقره پرونده به این شعبه وارد شده که از این تعداد هزار و 297 فقره پرونده مانده سال 86 بوده و هزار و 749 فقره پرونده اجرائیه و 273 فقره پرونده نیز مربوط به تامین خواسته است.
مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف استان قزوین عنوان کرد: از این تعداد پرونده وارده هزار و 753 فقره اجرا و هزار و 566 فقره نیز در دست رسیدگی است.
به گفته رهبر بیشترین موضوعات اجرائیه های ارسالی به شعبه اجرای احکام مدنی شامل تخلیه، مطالبه وجه و پرونده های ارجاعی به شعبه اجرای احکام کیفری نیز شامل راهور، تخلفات بهداشتی، دیه تا سقف 30 میلیون ریال است.
رهبر یادآور شد: شعبه اجرای اجرای احکام مدنی و کیفری این شورا از سال 1384 در شهر قزوین تاسیس شده که اولین شعب حل اختلاف کشور نیز به شمار می رود.
در شورای حل اختلاف شهرستان البرز نیز شعبه اجرای احکام کیفری در سال 84 و اجرای احکام مدنی در سال 88 به عنوان دومین شعبه اجرای احکام استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرده است.
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