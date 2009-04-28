12 هزار حکم در شوراهای حل اختلاف قزوین اجرا شد

فرامرز رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در سال گذشته 13 هزار و 27 فقره پرونده جهت اجرای احکام به شعبه کیفری شورای حل اختلاف این شهر ارجاع شد که از این تعداد 12 هزار و 320 فقره اجرا و 707 پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی به فعالیت واحد اجرای احکام مدنی در این مدت اشاره کرد و افزود: سه هزارو 319 فقره پرونده به این شعبه وارد شده که از این تعداد هزار و 297 فقره پرونده مانده سال 86 بوده و هزار و 749 فقره پرونده اجرائیه و 273 فقره پرونده نیز مربوط به تامین خواسته است.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف استان قزوین عنوان کرد: از این تعداد پرونده وارده هزار و 753 فقره اجرا و هزار و 566 فقره نیز در دست رسیدگی است.

به گفته رهبر بیشترین موضوعات اجرائیه های ارسالی به شعبه اجرای احکام مدنی شامل تخلیه، مطالبه وجه و پرونده های ارجاعی به شعبه اجرای احکام کیفری نیز شامل راهور، تخلفات بهداشتی، دیه تا سقف 30 میلیون ریال است.

رهبر یادآور شد: شعبه اجرای اجرای احکام مدنی و کیفری این شورا از سال 1384 در شهر قزوین تاسیس شده که اولین شعب حل اختلاف کشور نیز به شمار می رود.