40 درصد ایرانی ها وسواس شخصیتی دارند

علی اسلامی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : بر اساس مطالعاتی که ما تاکنون انجام داده ایم و همچنین مشاهدات بالینی انجام گرفته، مردم کشور ما به دلیل شرایط خاص و قرار داشتن در موقعیت استراتژیک و بحرانی خاورمیانه بیشتر از همه نقاط دیگر دنیا به وسواس مبتلا هستند.

این روانشناس با اشاره به آمارهای جهانی افزود: بر اساس آمار معتبر علمی در هر جامعه ای به صورت طبیعی در حدود 4 درصد افراد دچار نوعی از وسواس هستند که این میزان در کشور ما بسیار بیشتر است.

اسلامی نسب گفت: نمونه بارز این مسئله در خانواده هایی که تلاش می کنند فرزندان دانش آموز یا کنکوریشان حتما موفقیتهای بزرگی کسب کنند دیده می شود، خانواده هایی که زندگی خود و فرزندان را برای کسب نمرات یا رتبه ممتاز به حالت نیمه تعطیل در آورده و همه امور زندگی را قربانی این مسئله می کنند.



این روان درمانگر افزود: معتقد هستم بیشتر افراد نخبه و مخترع جامعه که با حرص و ولع به دنبال کسب مقام و یا ساخت اختراعات منحصر به فرد هستند به بیماری اختلال شخصیتی وسواس اجبار( اشوا ) دچارند. عده ای نیز که در هر شرایطی دنبال خاص بودن و داشتن شرایط ویژه هستند از نوعی تحقیر رنج می برند که با این کار تلاش می کنند آن را به نوعی جبران کنند و در حقیقت می توان گفت این تحقیر شخصی یا اجتماعی موجب می شود افراد تمایل زیادی به جبران مضاعف از خود نشان دهند.

اسلامی نسب با انتقاد از نحوه مواجه وزارت بهداشت با بیماری و بیماران مبتلا به وسواس گفت : به لحاظ قانونی وزارت بهداشت موظف است برای بیماران مبتلا به وسواس چاره اندیشی کند. اما متاسفانه مسئولان این وزارت خانه معتقد هستند که این افراد هم باید مثل بقیه بیماران در مطبها و بیمارستانها درمان شوند در صورتی که این بیماری یک بیماری طبی نیست و هیچ قرصی نیز برای درمان آن وجود ندارد.

این کارشناس با اعلام اینکه داروهای تجویز شده برای افراد مبتلا به وسواس در واقع داروهایی برای درمان افسردگی هستند،

شخصیتهای دچار وسواس اگرچه برای جامعه موفقیت به دست می آورند ولی زندگی خودشان از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نیست رئیس دفتر انجمن شفای وسواس کشور

افزود: این داروها عوارض بسیار خطرناکی در پی داشته و هیچ تأثیری در درمان وسواس نیز ندارند.

رئیس دفتر انجمن شفای وسواس کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با وجود اینکه در کشور ما بیش از یک هزار و چهارصد روانپزشک وجود دارد، در کتابهایی که در دانشگاهها تدریس می شود به وسواس به عنوان بیماری طبی پرداخته می شود و نگاه این افراد نیز نگاهی طبی است در صورتی که هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا راههای معالجه وسواس کاملا متفاوت است.