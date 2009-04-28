جهش تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه رشته های نظری امکانپذیر می شود

دکتر لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این طرح که هم اکنون در دست بررسی در مراجع قانونی وزارت آموزش و پرورش است، افزود: پیشنهاد جهش تحصیلی با توجه به تفاوتهای فردی، ایجاد انعطاف و تنوع در برنامه ها و مقررات آموزشی، افزایش دامنه گزینش دانش آموزان و دسترسی به فرصتهای آموزشی مطرح شده است.

شرایط علمی دانش آموزان برای جهش تحصیلی

رئیس مرکز آموزشهای دوره متوسطه، پیش دانشگاهی و هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار و دانش با بیان اینکه امکان جهش تحصیلی در دوره ابتدایی و راهنمایی وجود دارد، اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد کردیم که دانش آموزان موفق و برجسته پایه اول متوسطه نیز با رعایت شرایط عنوان شده و تقاضای کتبی والدین خود، در ارزشیابی شهریور ماه پایه دوم رشته های نظری شرکت کنند و در صورت موفقیت در آزمون ها به هر یک از سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی پایه سوم متوسطه ارتقا یابند.

به گفته عباسی طبق طرح پیشنهادی، معدل کل پایه اول متوسطه دانش آموزان حداقل 18 و نمره نوبت دوم آنها باید در هر درس حداقل 15 باشد.

دانش آموزان واجد شرایط باید در ارزشیابی شهریورماه پایه دوم متوسطه در هیچ از مواد درسی نمره کمتر از 16 کسب ننمایند لطف الله عباسی رئیس مرکز آموزشهای دوره متوسطه، پیش دانشگاهی و هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارو دانش افزود: همچنین دانش آموزان واجد شرایط باید در ارزشیابی شهریورماه پایه دوم متوسطه در هیچ از مواد درسی نمره کمتر از 16 کسب ننمایند.

عباسی با تاکید براینکه جهش تحصیلی تنها در رشته های نظری امکان دارد، گفت: البته انتخاب رشته تحصیلی به عهده دانش آموزان است و هیچ محدودیتی در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی وجود ندارد.

رئیس مرکز آموزشهای دوره متوسطه، پیش دانشگاهی و هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارو دانش در پایان خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی ایجاب می کند که هر فرد متناسب با استعدادهای خود رشد یابد و آموزش و پرورش همان گونه که این زمینه را برای دانش آموزان مستعد در دوره راهنمایی فراهم آورد باید آن را در دوره متوسطه نیز ایجاد کند.