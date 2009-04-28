تعیین سقف تولید نفت ؛ دستور کار نشست آتی اوپک

غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر درباره اجلاس آتی اوپک که در خردادماه سالجاری برگزار خواهد شد، گفت: محور اصلی این اجلاس که ایران نیز بر روی آن تاکید خواهد داشت، بررسی وضعیت تولید نفت در جهان است.

وزیر نفت با بیان اینکه شرایط اقتصاد بین الملل و میزان تقاضای نفت در بازار در اجلاس آتی مطرح خواهد شد، اعلام کرد: مهمترین موضوع این اجلاس تصمیم گیری بر روی سقف تولید نفت خواهد بود.

وی تصریح کرد: پس از ارائه مطالب و گزارشات نهایی در خصوص وضعیت تولید و آینده بازار نفت در اجلاس آتی اوپک، ایران نیز تصمیم و پیشنهاد نهایی خود را در اجلاس مطرح خواهد کرد.

به گزارش مهر، هم اکنون تولید نفت کشورهای صادرکننده نفت حدود 22 میلیون بشکه در روز است.

وزیر نفت همچنین با اشاره به برگزاری نشست اوپک گازی در تیرماه سالجاری نیز گفت: هنوز به طور کامل دستور کار این اجلاس مشخص نیست.

وی افزود: جلسات اولیه آن پس از تصویب اساسنامه، ساختاراجرایی دبیرخانه، مسائل مربوط به سازمان اداری، نحوه سهم آورده های هر یک از شرکتهای عضو و احتمالا هر یک از شرکتهای کشورهایی که ممکن است تقاضای عضویت در اوپک گازی را داشته باشد، برگزار خواهد شد.