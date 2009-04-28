تجلیل از اشعری به عنوان "معلم کتاب" / قالیباف "معلم شهر" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته معلم ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری فرهنگسرای مدرسه با محوریت تجلیل از معلمان با همکاری و مشارکت آموزش و پرورش شهر تهران برگزار می‌شود.

داود خالقی رئیس فرهنگسرای مدرسه با اعلام این خبر گفت: این ویژه برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری و ارج نهادن به جایگاه و شغل معلمی با شعار "قلب معلم پر جمعیت‌ترین شهر دنیاست" از 12 تا 17 اردیبهشت در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی هنری شهر تهران اجرا می‌‌شود.

اهدای تندیس ویژه و آئین بزرگداشت، برگزاری نمایشگاه کوچه باغ زندگی در فرهنگسراهای طبیعت، مدرسه، ملل، بهمن، دختران، کودک و پارک لاله، برپایی نمایشگاه آثار هنری معلمان بازنشسته، بازدید از موزه و مشهد استاد مطهری و تجلیل از معلمان پایتخت از جمله قالیباف به عنوان معلم شهر، احمد نوریان معلم اخلاق، دکتر بسکی معلم طبیعت، مرضیه برومند معلم هنر، توران میرهادی معلم کودک، علی اکبر اشعری معلم کتاب و زنده یاد محمود رضا واعظی معلم ایثار از دیگر برنامه‌های هفته معلم در شهر تهران است.

خالقی در ادامه افزود: سلسله همایشهای هم اندیشی معلمان انشاء در فرهنگسرای رسانه، معلمان قرآن در فرهنگسرای قرآن، معاونین آموزشی در فرهنگسرای مدرسه، نقد و بررسی کتب هنر در فرهنگسرای هنر، کتب حرفه و فن در فرهنگسرای کار و کتب تاریخ در فرهنگسرای اقوام از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته برگزار می‌شود.

وی در پایان به اجرای مسابقه انشاء‌نویسی با عنوان حرکت به سوی الگوی صحیح مصرف در مقطع راهنمایی و توزیع بسته‌های فرهنگی "نیمکت" و کتابچه‌هایی مرتبط با شهر سالم در خلال برنامه‌هایی که در این طرح در مراکز مختلف فرهنگی هنری در شهر تهران در نظر گرفته شده است، اشاره کرد.