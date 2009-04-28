موفقیت محققان کشور در معرفی کنجد مقاوم به خشکی

دکتر موسی نجفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که کنجد رقم GL13 از رقمهای بومی منطقه است، گفت: این رقم به خشکی نیز مقاوم است و عملکرد بالاتری در مقایسه با رقمهای محلی دارد.

وی با اشاره به میانگین عملکرد این رقم افزود: میانگین عملکرد رقم مذکور هزار 500 کیلو در هکتار است این در حالی است که ارقام محلی بین 800 تا 1000 کیلو در هکتار عملکرد دارند.

نجفی نیا همچنین از ارائه شیوه هایی نوین در زمینه کاهش مصرف سموم کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: روش جدید آفتاب دهی خاک از طرحهای موفق این مرکز است که در حال حاضر در گلخانه های منطقه اجرایی شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت کاهش مصرف سموم را از مزایای این شیوه ذکر کرد و ادامه داد: اجرای این طرح از نظر تاثیری که بر روی محیط زیست دارد حائز اهمیت است. ضمن آنکه در کشتهای گلخانه ای منجر به کاهش مصرف سم و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می شود.