واشنگتن مذاکره با تهران را برای پیوستن به نابوکو آغاز کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی و پرس تی وی، "ریچارد مورنینگ استار" که در حاشیه نشست "گاز طبیعی برای اروپا؛ امنیت و همیاری" در صوفیه بلغارستان سخن می گفت، پیشنهادهای مطرح شده برای عضویت ایران در این پروژه را نقطه عطفی در مشی سیاست خارجی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی دانست و گفت: " آمریکا مذاکره با تهران را در ارتباط با مشارکت در طرح نابوکو آغاز کرده، ما مایلیم تا ایران به همکاری در این زمینه جذب شود؛ این کشور می تواند به قطبی فعال و مهم در روند اجرای طرح نابوکو تبدیل شود".



این اظهارات در حالی است که پیشتر مقام های آمریکایی بارها مخالفت خود را با شرکت ایران در این پروژه اعلام کرده بودند.

گفته می شود که انصراف ضمنی آذربایجان از مشارکت در این طرح یکی از دلایلی است که گمانه زنی هایی در خصوص احتمال شرکت این پروژه را بیشتر کرده و بانیان آن بر آن هستند تا با وارد کردن ایران به این پروژه ظرفیت انتقال گاز آن را تکمیل کنند.

احداث خط لوله مذکور از طریق شرکتهای ملی انرژی شش کشور آلمان، اتریش، مجارستان، بلغارستان، رومانی و ترکیه دنبال می شود و اساسا برای خارج ساختن انحصار عرضه انرژی روسیه به اروپا طراحی شده است.

خط لوله 3300 کیلومتری نابوکو قراراست گاز میدان های گازی آسیای مرکزی را به اروپا انتقال دهد. این خط لوله که مورد حمایت اروپا و آمریکا است انتظار می رود در 2013 تکمیل شود.

به گفته سازمان دهندگان این کنفرانس، بررسی مسائل امنیت انرژی اروپا ، مذاکره درباره نقش جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، گرجستان و اوکراین در تامین امنیت انرژی اروپا از جمله اهداف این اجلاس بوده است.

سران 28 کشور از جنوب شرق اروپا، حوزه دریای سیاه، حاشیه دریای خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به این نشست دعوت شده بودند که برخی از کشورها از جمله روسیه ، ترکیه و آذربایجان این دعوت را نپذیرفتند.