۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۵۲

برنامه های حضور میر حسین موسوی در کرمانشاه اعلام شد

برنامه های سفر میر حسین موسوی داوطلب نامزدی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که از صبح سه شنبه وارد استان کرمانشاه شده است ، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  میر حسین موسوی  بعد از ورود به شهر کرمانشاه مورد استقبال جمعی از هواداران خود در فرودگاه این شهر قرار گرفت، سپس به گلزار شهدای این شهر رفت و نسبت به شهدای کرمانشاه ادای احترام کرد .

 دیدار با آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه و آیت الله زرندی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری از دیگر برنامه های سفر موسوی به کرمانشاه است .

وی در این سفر یک روزه دیدار با دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی، دیدار با علما، سخنرانی در مسجد جامع و سخنرانی در دانشگاه رازی را در برنامه دارد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

