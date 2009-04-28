به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهم اسفندماه سال گذشته در پایان دیدار دو تیم سایپا و پیکان که حکم آخرین بازی هفته پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را داشت جشن قهرمانی خودروسازان به عنوان مراسم اختتامیه این رقابت‌ها برگزار شد تا شرکت‌کنندگان خود را برای حضور در فصلی دیگر از بازی‌ها آماده کنند.

اینک 50 روز از برگزاری دیدار پایانی لیگ 87 والیبال می‌گذرد. در این مدت ارتباط مسئولان فدراسیون والیبال و باشگاه سایپا که در روزهای پایانی سال گذشته خدشه دار شده بود دوباره رنگ دوستی به خود گرفت، تیم سایپا به عنوان نماینده ایران برای حضور در تورنمنت بین‌المللی کره‌جنوبی معرفی شد، اردوهای آماده‌سازی تیم پیکان برای شرکت در مسابقات باشگاه‌های آسیا از سرگرفته شد و مهمتر از همه اینکه جلسه آسیب‌شناسی مربوط به رقابت‌های لیگ 87 برگزار شد و طی آن آغاز دور جدید بازی‌ها در آبان‌ماه و پیگیری آن به صورت پلی‌آف به تصویب رسید. حتی در مورد تعداد شرکت‎کنندگان هم صحبت‌هایی رد و بدل شد و این درحالی است که بسیاری از تیم‎‌های حاضر در لیگ بیست و دوم هنوز از جایگاه خود در جدول این مسابقات بی اطلاع هستند.

نامشخص بودن نتیجه نهایی دیدار دو تیم پتروشیمی بندرامام و داماش گیلان و تعلل مکرر کمیته انضباطی برای اعلام رای جدول رده‌بندی را بلاتکلیف گذاشته است. این بازی 17 اسفندماه به عنوان دیدار معوقه دیدار معوقه هفته یازدهم مرحله برگشت مسابقات والیبال برگزار شد اما در پایان گیم سوم و در شرایطی که گیلانی‌ها با برتری 2 بر یک پیش افتاده بودند به دستور محمود حداد که به عنوان ناظر و نماینده فدراسیون در بندرامام حضور داشت نیمه تمام ماند تا جنجال و درگیری بازیکنان و مربیان دو تیم پایان یابد.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تا به امروز سه بار با حضور نمایندگان دو تیم اقدام به برگزار نشست کرده است اما هر بار جلسه بدون اعلام نتیجه به پایان رسید.

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: " اگر این کار بر عهده من بود خیلی پیش‌تر از این نتیجه را مشخص و رده‌بندی نهایی تیم‎ها را اعلام می‎کردم. اما من تنها صاحب یک رای در کمیته انضباطی هستم. این کمیته باید رای نهایی را صادر کند."

همچنین مهین انصاری دبیر کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تصریح کرد:" قرار براین شده تا دکتر فرخی (رئیس کمیته انضباطی) و رئیس فدراسیون حکم نهایی را مشخص کنند. به هر حال نباید وضع از این بدتر شود و دعوای دو تیم بالا بگیرد. شاید تعلل در اعلام حکم به همین دلیل است."

در هر صورت در حالی سازمان لیگ فدراسیون والیبال آماده ثبت نام از متقاضیان شرکت در مسابقات باشگاهی امسال است که پرونده مربوط به لیگ برتر گذشته به صورت نیمه کاره رها شده است. نتیجه دیدار دو تیم پتروشیمی و داماش تاثیر مستقیم در وضعیت دیگر تیم ها در جدول رده بندی دارد با این حال تصمیم برای مشخص شدن این نتیجه هر روز به روز دیگر فرد دیگری واگذار می‌شود.