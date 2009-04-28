می خواهند این قهرمانی را بنام خودشان کنند / لمپن ها از فوتبال بروند

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظ آشتیانی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب به تشریح دلایل قهرمانی استقلال در هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر اشاره کرد و افزود: ما از همان ابتدا تلاش کردیم در استقلال برنامه محورحرکت کنیم و اجازه حاشیه سازی برای باشگاه را ندهیم.

وی ادامه داد: در این میان برخی ها تلاش کردند که برای استقلال حاشیه سازی کنند و علاقمند بودن که حل نشدن بحران های استقلال را به سایرین نیز القا کنند. اما ما با کمک همکارانمان سعی کردیم بحرانها را برطرف کنیم و باشگاه را به سمت قهرمانی سوق دهیم.

آشتیانی با تاکید بر حمایت هایش در طول فصل از امیر قلعه نویی گفت: در حالی که برخی ها تلاش می کردند قلعه نویی را به حاشیه ببرند و با او تسویه حساب های شخصی کنند اما بنده از وی حمایت کامل کردم و تمام سعی ام را انجام دادم تا ایشان با آرامش به کارش ادامه دهد.

مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه این تیم شایستگی کسب عنوان قهرمانی را داشت گفت: یک فصل خوب را پشت سرگذاشتیم و نشان دادیم که یک تیم منسجم هستیم که برای قهرمانی همدل و متحد هستیم. البته قبول دارم که بعد از دیدار با پرسپولیس کمی دچار افت شدیم و چند مساوی و حتی شکست کسب کردیم. اما در پایان توانستیم به عنوان قهرمانی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به برخی حاشیه سازیهای که در طول فصل برای استقلال صورت گرفته بود خاطر نشان کرد: من از ابتدا هم با برخی دروغ نویسی ها و حاشیه سازیهای مخالف بودم. مطمئن باشید اگر لمپن ها از فوتبال ما نروند ما در همین جا خواهیم ماند و حرکت رو به جلویی نخواهیم داشت.

واعظ آشتیانی در ادامه خاطر نشان کرد: به همه مردم ایران قول می دهم و تاکید می کنم مدیرون آنها باشم اگر در مقابل باج خواهانی که عنوان می کردند می توانند استقلال را قهرمان کنند لحظه ای کوتاه آمدم و ریالی برای آنها هزینه کرده باشم. من برای دروغ نویسان و حاشیه سازان هیچ ارزشی قائل نیستم و احترامی به آنها نمی گذارم.

مدیرعامل استقلال از تیم ذوب آهن و فولاد به عنوان دو تیم پاک و باشرافت فوتبال ایران اشاره کرد و در پاسخ به این پرسش که " آیا اگر تیم شما قهرمان نمی شد بازهم این دو تیم را با شرافت و جوانمرد می دانستید ؟" گفت: قطعا همینطور است. من به این اظهار نظرم اعتقاد دارم و این دو تیم را دارای بازیکنان ، کادر فنی و مدیریتی پاک می دانم.

وی سپس به شرایط ادامه همکاری باشگاه استقلال با امیرقلعه نویی اشاره کرد و افزود: طبیعتا زمانی که زمان قرارداد یک مربی به پایان می رسد باید باشگاه و ایشان بنشینند و شرایط یکدیگر را بررسی کنند. من بارها تاکید کرده ام که علاقمند به همکاری با آقای قلعه نویی هستم اما باید در نشستی که بزودی برگزار می شود کنار یکدیگر بنشینیم و حرف هایمان بزنیم.

آشتیانی ادامه داد: ما برای فصل بعد باید نقاط ضعف مان را برطرف کنیم و نقاط قوت را تقویت. به همین خاطر ابتدا باید در نشستی با آقای قلعه نویی وضعیت همکاری باشگاه با ایشان را برای فصل آینده مشخص کنیم.

مدیرعامل استقلال تصریح کرد: هیچ تعارفی بین بنده و آقای قلعه نویی نیست و مشکلی هم با یکدیگر نداریم. طبیعی است که ایشان هم از تیم های دیگر پیشنهاد داشته باشند و بخواهند تصمیم دیگری بگیرند اما باید در نشست ویژه ای شرایط یکدیگر را بررسی کنیم و تصمیم نهایی را بگیریک. آنچه مسلم است بنده از آقای قلعه نویی گزینه بهتری سراغ ندارم.

امیررضا واعظی آشتیانی در مورد فهرست بازیکنان فصل آینده استقلال گفت: هنوز هیچ فهرستی را مشخص نکرده ایم و ابتدا باید وضعیت کادر فنی را مشحخص کنیم و بعد به فکر بازیکنان فصل آینده باشیم.