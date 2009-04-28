قهرمان نشدیم اما شرفمان را حفظ کردیم / سه بازیکن در حد خودشان نبودند

سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم فوتبال ذوب آهن در هفته سی و چهارم لیگ برتر مقابل فولادخوزستان که منجر به شکست 4 بریک این تیم و از دست رفتن قهرمانی سبزپوشان اصفهانی شد، گفت: در این بازی 3 بازیکن محوری تیم ذوب آهن در حدواندازه‌های خود نبودند. متاسفانه یک بازی خیلی خیلی بد را انجام دادیم و در نهایت مغلوب شدیم.

وی با تاکید بر اینکه به تیم ترسو جام قهرمانی نمی دهند، افزود: متاسفانه ما مقابل فولادخوزستان با ترس بازی کردیم و همین ترس باعث شد تا مقابل فولادخوزستان شکست خورده و مغلوب شویم. با این بازی که برابر فولاد انجام دادیم این احساس در من وجود آمد که حتما تیم ما لیاقت قهرمانی را نداشته و یک جای کار ما با ایرادی روبرو بوده است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان بر لزوم تغییر تفکر بازیکنان و مربیان تیم فوتبال این باشگاه برای موفقیت در دیدارهای پیش رو تاکید کرد و گفت: اگر می خواهیم قهرمان جام حذفی شویم و در مسابقات آینده موفقیت‌های تیم تداوم یابد باید در تفکرات خود تجدیدنظر کنیم.

آذری رقابت شانه به شانه تیم فوتبال ذوب آهن با استقلال، قهرمان هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را ستود و گفت: این برای اولین بار بود که قهرمان لیگ برتر با تفاضل گل مشخص شد. ما در یک رقابت سنگین در آخرین لحظه جام قهرمانی را به استقلال واگذار کردیم به همین خاطر نباید خود را سرزنش کنیم. شکست عصر یکشنبه و از دست رفتن فرصت قهرمانی چیزی از شایستگی و ارزش‌های تیم ما کم نمی کند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: عصر یکشنبه روز بد بازیکنان ذوب آهن بود و آنها در بدترین روز خود، شکستی تلخ را تجربه کردند. شاید اگر چهار هفته پیش این شکست را متحمل می شدند، فرصتی برای جبران بود اما دیروز دیگر مجالی برای جبران شکست باقی نمانده بود و روز بد تیم فوتبال ذوب آهن با از دست رفتن قهرمانی تمام شد.

وی در ادامه با ابراز تشکر از تلاش منصور ابراهیم زاده و دستیارانش، همت بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن و حمایت‌های بی شائبه هواداران این تیم افزود: عملکرد باشگاه ذوب آهن فقط در یک تیم فوتبال خلاصه نمی شود. باشگاه ما در سالی که گذشت در رشته‌های مختلف حضوری پررنگ داشت و با ایجاد نگرشی تازه، برای دیگر باشگاه‌ها الگوسازی کرد.

آذری همچنین قهرمانی تیم فوتبال استقلال را به آبی پوشان و آبی دوستان تهرانی تبریک گفت و با انتقاد از عملکرد برخی بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار با فولادخوزستان گفت: زمانی که دیدار عصر یکشنبه تمام شد با برخی از بازیکنان صحبت کردم. آنها معتقد بودند، امروز، روز خوب شان نبوده است. نمی دانم بازیکنی که روز خوبش نبوده چرا از سرمربی تیم نخواسته او را در دقیقه 20 تعویض کند؟ آخر بازیکنی که خودش اعتقاد دارد، در شرایط خوبی قرار نداشته چرا باید در زمین می ماند؟

منصور ابراهیم زاده پس از شکست تیمش مقابل فولادخوزستان و از دست دادن قهرمانی لیگ برتر گفته بود: " از اول هفته این ذهنیت در مجموعه ذوب آهن بوجود آمد که بعد از قهرمانی به کجا برویم و یا در کجا جشن قهرمانی بگیریم که همین مسئله روی بازیکنان من اثر منفی گذاشت، چون باعث شد آنها کار را تمام شده بدانند و فکر کنند که فولاد حریف سرسختی برای آنها نیست".

در ادامه نظر سعید آذری را در این خصوص جویا شدیم و اینکه چرا بازیکنان ذوب آهن تیم فولادخوزستان را دستکم گرفته بودند؟، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این پرسش گفت: بحث دستکم گرفتن نبود. فولاد خیلی بهتر از ما بازی کرد و استحقاق پیروزی را داشت.

وی در ادامه بازهم عملکرد برخی از بازیکنان ذوب آهن را به نقد کشید و گفت: متاسفانه خیلی از بازیکنانی که حضور و ثبات شان در صدر فوتبال را مدیون باشگاه ذوب آهن هستند، از این باشگاه به همه جا رسیدند و سر زبان‌ها افتادند در بازی مقابل فولاد خوزستان 20 درصد از توان خود را هم بروز نداند.

آذری همچنین خاطر نشان کرد: تیم فوتبال فولاد خوزستان دیروز نشان داد که ورزش جایگاه غرور و خودبزرگ بینی نیست و با بازی جوانمردانه تمام تلاش خود را در زمین مسابقه به کار برد.

اما پاسخ مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در واکنش به اظهارات ابراهیم زاده: ما (مدیریت باشگاه ذوب آهن) به هیچ عنوان فولاد را دستکم نگرفتیم و خود را در مصاف با این تیم از پیش برنده نمی دانستیم. با این حال باید پیش بینی می کردیم که اگر تیم قهرمان شد چطور برای تیم جشن بگیریم و ... . مشکل دیروز ما این مسائلی که عنوان شده است، نیست. من به عنوان مدیرعامل تیم نمی توانم در مسائل فنی اظهارنظر کنیم اما به عنوان فردی که 30 سال در ورزش کشور حضور داشته است، اعتقاد دارم دیروز روز ذوب آهن نبود و نتوانستیم از مصاف با فولاد به حداقل نتیجه دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در تشریح برنامه های آتی تیم فوتبال این باشگاه گفت: اولین برنامه ما حضوری پرقدرت در مسابقات جام حذفی و کسب عنوان قهرمانی این مسابقات است. صرفا روی قهرمانی در این مسابقات تمرکز کرده و به حضوری قدرتمند در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا می اندیشیم. در همین راستا سه هفته پیش از آقای ابراهیم زاده برنامه‌های سال آینده را خواستیم تا خود را با آن هماهنگ کنیم.

سعید آذری در ادامه به آنچه در رختکن تیم ذوب آهن در پایان دیدار با فولاد گذشت اشاره کرد و گفت: بازی که تمام شد به بازیکنان ذوب آهن گفتم: "سرتان را بالا بگیرد. شما یک فصل مبارزه کردید و 66 امتیاز به دست آوردید. اما در جایی که نباید می باختید، شکست خوردید." من به بازیکنان ذوب آهن این مطالب را گفتم و در عین حال به آنها گوشزد کردم که با این تفکر در مسابقات آینده موفق نمی شوید.

وی در ادامه افزود: به بازیکنان ذوب آهن تاکید کردم که با این تفکر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مضحکه خاص و عام می شویم. ما در آسیا دیگر نماینده شهر خود نیستیم و نماینده مردم ایران به شمار می آییم. ما باید تفکر بین المللی را در تیم ذوب آهن حکم فرما کنیم در غیر این صورت غرور ملت با شکست های ما خرد خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در ادامه با بیان اینکه به بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه افتخار می کند، افزود: بازیکنان ذوب آهن باید شیوه تفکرات خود را عوض کنند، غرور را کنار بگذارند و با تلاش بیشتر در جهت موفقیت گام بردارند.

آذری در ادامه با آرزوی موفقیت برای تیم استقلال، ابراز امیدواری کرد رقابت نزدیکی که در لیگ برتر بین تیم‌های مدعی رقم خورد ادامه یابد تا فوتبال کشور رونق یابد. وی ادامه این روند را موجب لذت بردن تماشاگران و تحقق شعار FAIR PLAY در فوتبال ایران خواند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در واکنش به شایعاتی که پیرامون تبانی تیم فوتبال این باشگاه با تیم فولادخوزستان در روزهای اخیر شکل گرفته بود، گفت: اعتقاد دارم، فقط این خداست که عزت و شرف را به انسان می دهد. اگر از نظر اجتماعی به تیم ذوب آهن نگاه کنید ، ما یک تیم شکست خورده هستیم اما شکست دیروز باعث شد که عزت و شرافت تیم ذوب آهن حفظ شود.

وی افزود: ما برای سه امتیاز بازی برابر فولاد خوزستان شرافت خود و باشگاه ذوب آهن را حراج نکردیم. شکست برابر فولاد و از دست دادن قهرمانی برای ما ناراحت کننده است اما از اینکه شرف باشگاه ذوب آهن، باشگاهی که به ورزش کشور مدیر معرفی کرده، بازیکنان و مربیانش در عرصه های مختلف ملی حضوری درخشان داشته اند، حفظ شد خوشحالیم. ما عزت خود را به بازی نگرفتم و این نقطه عطف باشگاه ذوب آهن بود.

آذری در ادامه تصریح کرد: امیدوارم این ذهنیت که تیمها با هم تبانی می کنند و مسائلی از این دست از فوتبال ایران پاک شود. نمی خواهم با بیان این مسائل موفقیت تیم‌های دیگر را لوث کنم اما امیدوارم از این به بعد با شیوه‌ای دیگر مرد و مردانه در زمین فوتبال بجنگیم و دنبال نتیجه گیری باشیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: ذوب آهن در لیگ هشتم مرد و مردانه جنگید و بافوتبالش تا اینجا بالا آمد و 66 امتیاز کسب کرد. ما همپای استقلال بالا آمدیم و کار بزرگی انجام دادیم که ارزش آن برای مجموعه ذوب آهن محفوظ است.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی راه یابد. او تاکید کرد در حال حاضر تحقق این موضوع تنها آرزویش به شمار می آید.