100اثرخارجي درسومين جشنواره فيلمهاي ورزشي

به گزارش" مهر" صد اثرخارجي ازكشورهاي امارات متحده عربي، كويت، پاكستان، هندوستان، تاجيكستان، لبنان وميلان ارسال شده است.

گفتني است: ايران ازسوي فدراسيون جهاني فيلمهاي ورزشي FICTS بعنوان نماينده كشورهاي جنوب وغرب آسيا انتخاب شده تا جشنواره فيلمهاي ورزشي را براي سومين باربرگزاركنند كه پس ازبرپايي اين دوره برترين فيلمهاي كشورهاي جنوب وغرب قاره كهن به بيست ودومين جشنواره ميلان راه مي يابند.