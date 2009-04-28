۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

خاله سارا مجموعه "گل‌آموز" را می‌سازد

تولید سری جدید مجموعه آموزشی "گل‌آموز" به تهیه‌کنندگی، اجرا و کارگردانی هنری سارا روستاپور برای شبکه آموزش آغاز شده است.

روستاپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید مجموعه "گل‌آموز" به نویسندگی احمد آکشته، مرجان مروصی و ساغر مختاری  در 180 قسمت 15 دقیقه‌ای از دو هفته پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد. در این برنامه کتاب‌های درسی بچه‌ها مرور می‌شود و نویسندگان بر مبنای کتاب‌های درسی آیتم‌ها را در قالب متنوع نوشته‌اند تا برای بچه‌ها جذابیت داشته باشد.

وی در ادامه افزود: سری جدید این برنامه قرار است به صورت ویژه روزهای جمعه روی آنتن شبکه آموزش برود و شامل آیتم نمایش، مسابقه علمی و معرفی مخترعان است. "گل‌آموز" فقط برنامه سرگرم‌کننده نیست، بلکه آموزش حرف اول را در این برنامه می‌زند.

برنامه "شب بخیر بچه‌ها" با اجرای روستاپور از شبکه دو پخش می‌شود.

