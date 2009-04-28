روستاپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید مجموعه "گلآموز" به نویسندگی احمد آکشته، مرجان مروصی و ساغر مختاری در 180 قسمت 15 دقیقهای از دو هفته پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد. در این برنامه کتابهای درسی بچهها مرور میشود و نویسندگان بر مبنای کتابهای درسی آیتمها را در قالب متنوع نوشتهاند تا برای بچهها جذابیت داشته باشد.
وی در ادامه افزود: سری جدید این برنامه قرار است به صورت ویژه روزهای جمعه روی آنتن شبکه آموزش برود و شامل آیتم نمایش، مسابقه علمی و معرفی مخترعان است. "گلآموز" فقط برنامه سرگرمکننده نیست، بلکه آموزش حرف اول را در این برنامه میزند.
برنامه "شب بخیر بچهها" با اجرای روستاپور از شبکه دو پخش میشود.
نظر شما