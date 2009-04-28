وهابیون ابزار استعمارگران علیه تمام مذاهب اسلامی هستند

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی این حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فعالیتهای تخریبی وهابیون گفت: این گروه دارای باورها و اعتقادات خاصی بوده ، نه تنها در مورد شیعه بلکه در مورد همه فرقه های اسلام موضع گیری دارند.

وی افزود: تعریفی که امروز مطرح شده مبنی بر اینکه وهابیت در مقابل شیعه قرار گرفته، تعریف کاملی نیست، وهابیت درمقابل همه مذاهب است اما موضع گیری های آنها نسبت به شیعه پررنگ تر است و با ویژگیهای بیشتری علیه شیعه برخورد می کند.

حجت الاسلام بوشهری اظهار داشت: وهابیون باورهایی دارند که در مکتب تشیع از نگاه علمی دقیق رد و بطلان اینها توسط علمای اسلام در کتب مختلف، مقالات و سخنرانی ها ثابت شده است؛ اما در شرایط اخیر احساس می کنم وهابیت تنها با یک نگاه اعتقادی وارد یک عرصه نشده است.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: وهابیت ابزار دست پیشبرد اهداف ابرقدرتها شده است. نمونه آن را در کشورهای افغانستان ، پاکستان و عراق می بینم که این طرز تفکر تنها در بعد اعتقادی به مبارزه بر نمی خیزد اینها از نگاه سیاسی نیز داعیه دار بوده و خواستار نیل به اهداف خاصی هستند.

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری اظهار داشت: وهابیون و سلفی ها نوعی جبهه و رویارویی علیه همه مسلمانان جهان دارند و تنها شیعه در مقابل آنها قرار نگرفته است.

وی در رابطه تفاوتهای میان وهابیون و سلفی ها که هر دو از اعتقادات ابن تیمیه سرچشمه گرفته اند گفت: افکار هر دو گروه افراطی به هم نزدیک است اما تفاوت اصلی آنها در نامگذاری آنها است. سلفی ها یعنی پیرو سلف و گذشته و به تعبیر خود کسانی هستند که ادعای سنت گرایی دارند، سنت گرایانی که براساس مبانی فکری گذشتگان عمل می کنند.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم یادآور شد: این گروه ها در مجموعه معادلات جهانی مجموعه ای متحجر شناخته می شوند.