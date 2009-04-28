  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

در پیامی به احمدی نژاد؛

نوری المالکی شهادت زوار ایرانی در عراق را تسلیت گفت

نوری المالکی شهادت زوار ایرانی در عراق را تسلیت گفت

نخست وزیر عراق با ارسال پیامی به رئیس جمهوری ایران شهادت زائران ایرانی را در حادثه های تروریستی کاظمین و دیاله تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، نوری المالکی با ارسال پیام تسلیتی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و همچنین ملت ایران، شهادت زوار ایرانی را در بغداد و استان دیاله که هدف عملیات تروریستی قرار گرفتند، تسلیت گفت.

پنجشنبه گذشته ( سوم اردیبهشت ) یک عامل انتحاری خود را در بین زوار ایرانی که در رستوران بین راهی برای ادای نماز و صرف غذا در استان دیاله توقف کرده بودند، منفجر کرد که در پی آن شمار زیادی از زوار ایرانی شهید و زخمی شدند.

همچنین فردای آن روز یعنی جمعه ( چهارم اردیبهشت ) دو عامل انتحاری با بستن کمربند انتحاری ، خود را در مقابل دو درب ورودی به حرم امام موسی کاظم علیه السلام در شهر کاظمین منفجر کردند که در آن نیز تنی چند از زوار ایرانی شهید و زخمی شدند.

نوری المالکی در پیام تسلیتش به محمود احمدی نژاد تاکید کرد که این اقدامات محکوم شده که از سوی گروهک تروریستی القاعده و همپیمان تروریستی آن حزب منحله بعث انجام می گیرد، با هدف ضربه زدن به امنیت و ثبات عراق و ایجاد فتنه انگیزی و شعله ور کردن فتنه طایفه ای در بین مردم عراق است.

وی همچنین تاکید کرد : چنین اقدامات بسیار قبیح که از اصول و تعالیم دین اسلامی به دور است هرگز روابط بین دو ملت ایران و عراق و همچنین دو کشور مسلمان و همسایه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

کد مطلب 868731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها