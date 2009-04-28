  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

طی سال گذشته؛

پرونده های قاچاق کالا در خراسان جنوبی 40 درصد کاهش داشت

پرونده های قاچاق کالا در خراسان جنوبی 40 درصد کاهش داشت

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون امور گمرکی گمرکات خراسان جنوبی از کاهش 40 درصدی تعداد پرونده های قاچاق کالا در استان طی سال گذشته خبر داد.

اکبر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند تعداد پرونده های کالای قاچاق تشکیل شده در استان طی این مدت را بالغ بر سه هزار و 143 فقره عنوان کرد و گفت: ارزش این پرونده ها 14 هزار و 670 میلیون ریال بوده است.

وی عنوان کرد: پرونده های مذکور نسبت به مدت مشابه سال 86 از لحاظ تعداد 40 درصد و از لحاظ ارزش 35 درصد کاهش داشته است.

معاون امور گمرکی گمرکات خراسان جنوبی کاهش تعرفه های برخی اقلام و کاهش حاشیه امنیت قاچاقچیان و برخورد موثر نیروی انتظامی را از علل کاهش تعداد پرونده های قاچاق کالا در استان برشمرد.

وی اظهار داشت: چهار درصد تعداد پرونده های متشکله قاچاق اعلام جرمی (ارزش کالاهای پرونده بیش از 10 میلیون ریال) است که ارزش این تعداد پرونده چهار هزار و 564 میلیون ریال است.

مصباح در خصوص روند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا عنوان کرد: چنانچه بهای مال پرونده معادل و یا کمتر از 10 میلیون ریال باشد به نفع دولت ضبط شده و مراتب جهت تعقیب کیفری و استیفا حقوق دولت به مراجع صالح قضایی معرفی و منعکس می شود.

این مسئول تعداد پرونده های قاچاق صادراتی را پنج فقره عنوان کرد و بیان داشت: اقلام کالایی شامل پیاز، غلتک، پلاستیک رنده شده، قیر و پودر واتر پروف است.

مصباح عنوان کرد: 46 درصد تعداد پرونده های متشکله قاچاق کالا از طریق مراجع قضایی و با ارائه اسناد مثبته گمرکی رفع ظن و کالاهای آن استرداد شده است.

معاون امور گمرکی گمرکات خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: ارزش درآمدهای گمرکات استان از محل قاچاق کالا دو هزار و 67 میلیون ریال است.

کد مطلب 868744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها