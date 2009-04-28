2300 تن قارچ دکمه ای در چهار محال و بختیاری تولید شد

صفدر نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه 13 واحد تولید قارچ در این استان در حال فعالیت است اظهار داشت: در سال زراعی جاری دو هزا رو 300 تن قارچ دکمه ای در چهار محال و بختیاری تولید شده است.

وی افزود: تمام واحدهای تولید قارچ در این استان صنعتی است و قارچ تولیدی این استان از کیفیت بالایی برخوردار است.

نیازی بیان داشت: سه واحدی تولیدی نیز در این استان به تولید کمپوست قارچ دکمه ای می پردازند.

وی اشتغال ایجاد شده مستقیم واحدهای تولیدی قارچ را در این استان 211 نفر دانست.

صفدر نیازی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری رتبه چهارم در تولید قارچ در کشور را دارا است، خاطرنشان کرد: استانهای تهران، قزوین، چهار محال و بختیاری، فارس، همدان و خراسان جز استانهای عمده تولیدکننده قارچ به شمار می روند.

مسئول تولیدات گلخانه ای و قارچهای خوراکی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز مهمترین مشکل تولیدکنندگان قارچ در این استان را مشکل تامین تسهیلات و وام دانست.

جمشید کریمی خاطرنشان کرد: تولید قارچ تا سه برابر میزان کنونی ظرفیت دارد و بازار خوبی را در کشور دارا است.