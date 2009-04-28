طی دو حادثه جداگانه رانندگی 17 نفر کشته و مجروح شدند

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته در دو حادثه جداگانه در جاده های کشور هشت نفر بر اثر تصادف رانندگی کشته و9 زخمی نفر شدند.

بر اساس اظهارات ساجدی نیا در ساعت 17 روز گذشته بر اثر برخورد دو دستگاه کامیون و اتوبوس در محور پلدختر 4 نفر جان خود را از دست دادند و 9 نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح شدند این حادثه در محور پلدختر رخ داد که علت حادثه از سوی کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور افزود حادثه رانندگی دوم در استان مازندران و در محور بابل به آمل بین یک دستگاه خودرو پیکان و کامیون اتفاق افتاد که براثر این حادثه همه چهار سرنشین خودروی پیکان جان خود را از دست دادند.

ساجدی نیا اظهار داشت: بررسی کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان می دهد که علت وقوع این حادثه سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ راننده خودرو پیکان بوده است.