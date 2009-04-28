  1. استانها
  2. گلستان
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

صادرات کالا در گلستان 79 درصد رشد یافت

صادرات کالا در گلستان 79 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: فرودرین ماه سال جاری 13 میلیون و 212 هزار و 760 کیلوگرم انواع کالا از گمرکات این استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه گذشته 79 درصد افزایش داشت.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: ارزش دلاری این مقدار کالای صادراتی هفت میلیون و 290 هزار و 687 دلار  و ارزش ریالی این مقدار کالا نیز 72 میلیارد و 51 میلیون و 66 هزار ریال بوده که از این نظر نیز 139 درصد نسبت به دوره گذشته رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این کالاها شامل رب گوجه فرنگی، محصولات معدنی، مواد غذایی، آهن آلات، فولاد، روغن خوراکی، سیب زمینی، فرش ماشینی، پرتقال و نارنگی و سیب درختی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این کالاها به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، ازبکستان، رومانی، آلمان، گرجستان، اکراین، ویتنام، قرقیزستان و ترکیه صادر شده است.

به گفته شهریاری، همچنین در این مدت 697 هزار و 439 کیوگرم کالا به ارزش 954 هزار و 377 دلار از طریق گمرکات استان به کشور وارد شد که نسبت به دوره گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 19 و 344 درصد رشد داشت.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: قطعات کارخانه آرد، نخ پنبه ای، سیلو، پروفیل، درب و پنجره، برنج، لوله و پرفیل آهن، ماشین آلات و ... از جمله اقلام وارداتی استان را تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: میزان صادرات کالا از گمرکات استان طی سال گذشته 129 میلیون و 668 هزار و 781 کیلوگرم کالا از استان صادر و بیش از چهار میلیون و 823 هزار و 346 کیلوگرم کالا نیز به استان وارد شد.

کد مطلب 868763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها