صادرات کالا در گلستان 79 درصد رشد یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: ارزش دلاری این مقدار کالای صادراتی هفت میلیون و 290 هزار و 687 دلار و ارزش ریالی این مقدار کالا نیز 72 میلیارد و 51 میلیون و 66 هزار ریال بوده که از این نظر نیز 139 درصد نسبت به دوره گذشته رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این کالاها شامل رب گوجه فرنگی، محصولات معدنی، مواد غذایی، آهن آلات، فولاد، روغن خوراکی، سیب زمینی، فرش ماشینی، پرتقال و نارنگی و سیب درختی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این کالاها به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، ازبکستان، رومانی، آلمان، گرجستان، اکراین، ویتنام، قرقیزستان و ترکیه صادر شده است.

به گفته شهریاری، همچنین در این مدت 697 هزار و 439 کیوگرم کالا به ارزش 954 هزار و 377 دلار از طریق گمرکات استان به کشور وارد شد که نسبت به دوره گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 19 و 344 درصد رشد داشت.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: قطعات کارخانه آرد، نخ پنبه ای، سیلو، پروفیل، درب و پنجره، برنج، لوله و پرفیل آهن، ماشین آلات و ... از جمله اقلام وارداتی استان را تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: میزان صادرات کالا از گمرکات استان طی سال گذشته 129 میلیون و 668 هزار و 781 کیلوگرم کالا از استان صادر و بیش از چهار میلیون و 823 هزار و 346 کیلوگرم کالا نیز به استان وارد شد.