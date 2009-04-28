آغاز اکران "آخرین ملکه زمین" / "سوپراستار" 600 میلیونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، "آخرین ملکه زمین" نخستین فیلم محمدرضا عرب داستان مهاجری افغانی است که پس از سال‌ها زندگی و کار در ایران تصمیم می‌گیرد به افغانستان بازگردد. قربان نجفی، اصغر همت، علی آزادنیا، حسین طاهری و بازیگران افغان گلی اکبری و وحید نگاه از بازیگران این فیلم هستند.

از دیگر عوامل "آخرین ملکه زمین" می‌توان به محمد ترابی فیلمنامه‌نویس، محمدرضا هنرمند مشاور کارگردان، ساعد نیکذات مدیر فیلمبرداری، حسین بشاش صدابردار، سعید ملکان طراح گریم و علیرضا سجادپور تهیه‌کننده اشاره کرد که محصول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است.





پشت صحنه "آخرین ملکه زمین"

این فیلم در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فجر در سال 85 دیپلم افتخار بهترین فیلم اول و دیپلم افتخار دبیر جشنواره برای فیلم منتخب اول را به عرب اختصاص داد. فیلم همچنین سابقه حضور در چند جشنواره بین‌المللی از جمله مونترال، قاهره و بوستن را در کارنامه دارد.

"آخرین ملکه زمین" از چهارشنبه دوم اردیبهشت در گروه آزاد اکران شده و پس از چهار روز نمایش در پنج سینما 000/300/1 تومان فروش داشته است. این فیلم با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، 650 تماشاگر داشته است. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 163 نفر بوده و 33 مخاطب روزانه در هر سینما برای "آخرین ملکه زمین" ثبت می‌شود.

"وقتی همه خوابیم" دهمین فیلم بهرام بیضایی در مقام نویسنده و کارگردان پس از "سگ‌کشی" است. در این فیلم در فیلم که مسائل پشت صحنه سینمای ایران می‌پردازد. مژده شمسایی، علیرضا جلالی‌تبار، مجید مظفری، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، افشین هاشمی و حسام نواب‌صفوی نقش‌آفرینی می‌کنند.

این فیلم در بیست و هفتمین جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مخاطبان در بخش بین‌الملل، سیمرغ بلورین بهترین تدوین و همچنین طراحی صحنه و لباس و چهره‌پردازی را از بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) دریافت کرد.

"وقتی همه خوابیم" از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما قدس اکران شد و پس از 38 روز نمایش در 16 سینما 000/600/277 تومان فروخت. فیلم جدید بیضایی با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، 138800 تماشاگر داشته است. تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 3653 نفر و تعداد مخاطب روزانه در هر سینما 228 نفر است.

"بیست" سومین فیلم عبدالرضا کاهانی پس از "آن جا" است. این فیلم درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. تالار قرار است 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد.

مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی،علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی و فرشته صدرعرفایی بازیگران این فیلم هستند که در بیست و هفتمین جشنواره فجر برنده جوایز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و مرد مکمل برای مهتاب کرامتی و علیرضا خمسه و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی برای کاهانی شد.

"بیست" از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما عصر جدید اکران شد و پس از 38 روز نمایش در 16 سینما 000/700/260 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 130350 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. تماشاگران روزانه فیلم 3430 نفر و مخاطب روزانه در هر سینما 214 بوده است.

"سوپراستار" یازدهمین فیلم تهمینه میلانی پس از "تسویه‌حساب" است. این فیلم داستان یک ستاره سینما به نام کوروش است که با دختر نوجوانی از طرفدارانش برخورد می‌کند که مدعی است دختر ناخواسته او است. شهاب حسینی، فتانه ملک‌محمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع از بازیگران فیلم هستند.

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی از بخش سودای سیمرغ و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن برای فتانه ملک‌محمدی از بخش بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره فجر از جوایز این فیلم هستند.

"سوپراستار" از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما آزادی اکران شد و پس از 38 روز نمایش در 24 سینما 609 میلیون تومان فروخته است. با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، 304500 تماشاگر این فیلم را دیده‌اند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم 8013 نفر بوده که 334 مخاطب روزانه در هر سینما برای "سوپراستار" ثبت می‌شود.

"اخراجی‌ها 2" دومین ساخته مسعود ده‌نمکی و دنباله فیلم پرفروش "اخراجی‌ها" است. این فیلم به تهیه‌کنندگی حبیب‌الله کاسه‌ساز داستان اسارت همرزمان مجید سوزوکی را به تصویر می‌کشد و در بیست و هفتمین جشنواره فجر جایزه ویژه هیئت داوران بخش نگاه نو را به خود اختصاص داد.

جواد رضویان، کامبیز دیرباز، شیلا خداداد، امیریل ارجمند، اکبر عبدی، مهران رجبی، امین حیایی، نگار فروزنده، نیوشا ضیغمی، ارژنگ امیرفضلی، حسام نواب‌صفوی، منوچهر آذر، محمدرضا و مهراوه شریفی‌نیا، شهره لرستانی، مینا جعفرزاده، لیلا بلوکات از بازیگران فیلم هستند.

"اخراجی‌ها 2" از چهارشنبه 28 اسفند 87 در گروه سینما استقلال اکران شد و پس از 38 روز نمایش در 29 سینما 000/000/145/3 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 1572500 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه "اخراجی‌ها 2" 41382 نفر و تعداد مخاطب روزانه این فیلم در هر سینما 1427 نفر بوده است.





بیست

"کینه 2" ساخته تاکشی شیمیزو محصول سال 2006 آمریکا و اثری در ژانر دلهره، تعلیق و وحشت است. فیلم داستان زنی جوان است که در توکیو اسیر نفرینی اسرارآمیز می‌شود که در قسمت نخست فیلم بر سر خواهرش آمده بود. شیمیزو این فیلم را بر اساس فیلمنامه استفن ساسکو ساخته و سارا میشل گلار، امبر تامبلین، ادیسون چن و آریل کبل بازیگران فیلم هستند.

"کینه 2" که از چهارشنبه 28 اسفند 87 اکران شده پس از 38 روز نمایش به صورت تک سانس در سه سینما 000/600/21تومان فروش کرده است.



همچنین قرار است از چهارشنبه نهم اردیبهشت‌ماه فیلم "حریم" ساخته رضا خطیبی در گروه سینما آفریقا اکران شود.