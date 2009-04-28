۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

نماینده حماس در ایران:

روند صلح با رژیم صهیونیستی فریبکارانه بود

مشهد - خبرگزاری مهر: ابواسامه عبدالمعطی گفت: جریان سازشکارانه قائل به صلح با رژیم صهیونیستی، روندی فریبکارانه بود.

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، ابواسامه عبدالمعطی صبح سه شنبه در محل دانشگاه تربیت معلم سبزوار در جمع دانشجویان بسیجی افزود: در راستای وقوع تحول در سال ‌٢٠٠٢ میلادی و مطرح شدن گزینه صلح با رژیم صهیونیستی و عرضه آن به جهان دو جریان به موازات یکدیگر شکل گرفتند که یکی از آن‌ها جریان سازشکار و دیگری جریان مقاومت و عزت و پایداری بود.

نماینده حماس در ایران جریان سازشکارانه که قائل به صلح با رژیم صهیونیستی بود را فریب خوردگی بیش ندانست و گفت: این جریان توطئه‌های زیادی از جمله علیه حزب‌الله لبنان در سال ‌٢٠٠٦ انجام داد که شکست خورد و پس از توطئه علیه غزه و شکست خوردن آن، هنوز بیکار ننشسته به طوری که کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی را علیه ایران برای تحریم و تهاجم نظامی ترغیب می‌کند.

وی با اشاره به ترفندها و توطئه‌های جریان سازشکار در خصوص بازداشت نمایندگان و وزرای دولت حماس در کرانه باختری،‌ ادامه داد: این مجازات ملت فلسطین به جهت عمل به قاعده دموکراسی بود.

عبدالمعطی گفت: جریان سازشکار نمی‌خواهد که ما حاکم بر سرنوشت و سرزمین و حافظ منافع و حقوق نسل‌های آینده خود باشیم بلکه آنها خواستار تسلیم ما در برابر استکبار جهانی هستند.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی فرصت خوبی برای سوء استفاده از سرزمین‌های فلسطین و مصادره آن‌ها و تبدیل به سرزمین‌های یهودی به دست آورده است به گونه‌ای که تشکیل یک دولت فلسطین در کرانه باختری ناممکن است.

عبدالمعطی گفت: جبهه مقاومت، جبهه گسترده‌ای را تشکیل داده به طوری که حرکت رو به جلویی را آغاز کرده است.

نماینده حماس در ایران گفت: پیروزی غزه پیروزی بزرگ برای جهان اسلام است و با توجه به هدف قرار گرفتن مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی در غزه با ویرانی گسترده در طول جنگ ‌٢٢ روزه، هیچ کدام از شهروندان غزه لب به شکوه نگشود و سرانجام رژیم صهیونیستی شکست سختی خورد.

کد مطلب 868766

