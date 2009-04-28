روند صلح با رژیم صهیونیستی فریبکارانه بود

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، ابواسامه عبدالمعطی صبح سه شنبه در محل دانشگاه تربیت معلم سبزوار در جمع دانشجویان بسیجی افزود: در راستای وقوع تحول در سال ٢٠٠٢ میلادی و مطرح شدن گزینه صلح با رژیم صهیونیستی و عرضه آن به جهان دو جریان به موازات یکدیگر شکل گرفتند که یکی از آنها جریان سازشکار و دیگری جریان مقاومت و عزت و پایداری بود.
نماینده حماس در ایران جریان سازشکارانه که قائل به صلح با رژیم صهیونیستی بود را فریب خوردگی بیش ندانست و گفت: این جریان توطئههای زیادی از جمله علیه حزبالله لبنان در سال ٢٠٠٦ انجام داد که شکست خورد و پس از توطئه علیه غزه و شکست خوردن آن، هنوز بیکار ننشسته به طوری که کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی را علیه ایران برای تحریم و تهاجم نظامی ترغیب میکند.
وی با اشاره به ترفندها و توطئههای جریان سازشکار در خصوص بازداشت نمایندگان و وزرای دولت حماس در کرانه باختری، ادامه داد: این مجازات ملت فلسطین به جهت عمل به قاعده دموکراسی بود.
عبدالمعطی گفت: جریان سازشکار نمیخواهد که ما حاکم بر سرنوشت و سرزمین و حافظ منافع و حقوق نسلهای آینده خود باشیم بلکه آنها خواستار تسلیم ما در برابر استکبار جهانی هستند.
وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی فرصت خوبی برای سوء استفاده از سرزمینهای فلسطین و مصادره آنها و تبدیل به سرزمینهای یهودی به دست آورده است به گونهای که تشکیل یک دولت فلسطین در کرانه باختری ناممکن است.
عبدالمعطی گفت: جبهه مقاومت، جبهه گستردهای را تشکیل داده به طوری که حرکت رو به جلویی را آغاز کرده است.
نماینده حماس در ایران گفت: پیروزی غزه پیروزی بزرگ برای جهان اسلام است و با توجه به هدف قرار گرفتن مساجد، مدارس، بیمارستانها و مراکز دولتی در غزه با ویرانی گسترده در طول جنگ ٢٢ روزه، هیچ کدام از شهروندان غزه لب به شکوه نگشود و سرانجام رژیم صهیونیستی شکست سختی خورد.
