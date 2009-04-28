درخواست از نمایندگان مجلس برای تصویب قانون اخذ جرایم رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه اظهار امیدواری شده است بزودی "بانک اطلاعات متخصصین و مدیران حمل و نقل کشور" آماده شده و به عنوان یک شبکه علمی و اجرایی در دسترس عموم قرار گیرد.

با توجه به مفاد بیانیه پایانی کنفرانس هشتم، بر حل معضل ترافیک تهران با همکاری تمامی سطوح با تکیه بر ملاحظات علمی و کارشناسی تأکید می کند. بی تردید نیل به این مهم بیش از هر چیز مستلزم تدارک ساز و کارهای لازم به ویژه تحقق "مدیریت واحد ترافیک" است.

در بخش دیگری از این بیانیه ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب "قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت" و نیز تصویب اعتبارات قابل توجه جهت توسعه خطوط ریلی و تجهیز زیرساختهای حمل و نقل در تهران، آمده است: از نمایندگان خانه ملت تقاضا دارد نسبت به تصویب «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی» با تکیه بر بازدارندگی جدی از ارتکاب تخلفات رانندگی و حمایت از حق حیات و سلامت افراد جامعه در تصادفات رانندگی اقدام نمایند. از مسئولان قوه قضائیه نیز انتظار دارد در راستای اثربخشی هر چه بیشتر قوانین نسبت به برخورد قاطعانه با متخلفان از مقررات رانندگی اقدام نمایند.