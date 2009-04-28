شکایت "وادا" و "فیلا" از نادو ایران / اولتیماتوم برای رای تجدید‌ نظر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه علیرضا قریبی عضو 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی طبق نتیجه اعلام شده از سوی آلمانی‌ها "برای دومین‌بار" به استفاده از مواد نیروزا متهم شد، شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ این ورزشکار را دو سال از حضور در میادین داخلی و خارجی محروم کرد.

طبق حکم مدیران نادو این ملی پوش فرنگی کار از دهم بهمن ماه سال 87 محرومیت دو ساله خود از حضور بر روی تشک کشتی را آغاز کرد اما در حالیکه حدود 21 ماه از دوران محرومیت وی و دوری از میادین رسمی باقی مانده است اعتراض مکتوب آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و فدراسیون بین‌المللی کشتی (فیلا) در مورد رای صادره برای این ورزشکار ایرانی مبنی بر استاندارد نبودن آن پرونده این ورزشکار متخلف را دوباره به جریان انداخته است.

مدیران وادا طی نامه‌ای به کرم الله علیمرادی دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) نسبت به منطبق نبودن حکم تعیین شده با قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ اعتراض کرده اند. فیلا نیز در اقدامی مشترک اعتراض شدید و مکتوب خود در مورد محرومیت دو ساله علیرضا قریبی را به محمدرضا یزدانی رئیس فدارسیون کشتی اعلام کرده است که البته رونوشت این نامه رسمی در اختیار مدیران نادو هم قرار گرفته است.

آنچه اعتراض و شکایت مدیران وادا و فیلا را نسبت به محرومیت دو ساله عضو 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی به دنبال داشته چشم‌پوشی از در نظرگرفتن اقدام قریبی به استفاده از داروهای ممنوعه برای بار دوم بوده است.

علیرضا قریبی سال 2006 برای اولین‌بار دوپینگی معرفی شد که نتیجه آن هم مواجه شدن با محرومیت دو ساله بود. طبق مقررات جهانی در صورتیکه ورزشکاری برای بار دوم به استفاده از مواد ممنوعه روی آورد باید حکم دوم وی بر این اساس و با اشاره مستقیم به آن تعیین شود که در مدت زمان محرومیت تاثیر مستقیم خواهد داشت. در حالیکه شورای صدور رای مبارزه با دوپینگ بدون کوچترین اشاره‌ای به محرومیت پیشین قریبی حکم جدید وی را مشخص کرده است.

درهر صوت به دلیل تناقض حکم محرومیت علیرضا قریبی با استاندارهای بین‌المللی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) تا 6 می (16 اردیبشهت ماه) به متولیان مبارزه با دوپینگ ایران فرصت داده تا نسبت به تجدید نظر، اصلاح این رای و اعلام رسمی آن اقدام کنند.

علی طاهری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی و عضو کمیته پزشکی فدارسیون بین المللی این رشته (فیلا) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید مطلب در مورد علت اعتراض های صورت گرفته اظهارداشت: " حتما مدیران نادو و فیلا تناقضی را بین رای نادو ایران با قوانین جهانی دیده اند که نسبت به آن اعتراض کرده اند. به هر حال باید دوباره پرونده این کشتی گیر به جریان بیفتد تا مشخص شود اعضای شواری صدور رای بر اساس چه مستنداتی چنین حکمی را برای قریبی اعلام کرده اند. چه بسا در مورد این پرونده کار کارشناسی صورت نگرفته باشد."

حکمی که توسط متولیان مبارزه با دوپینگ ایران صادر شده با قوانین جهانی سنخیت ندارد و به همین دلیل از دایره تائید مدیران جهانی کنترل و مبارزه با دوپینگ خارج شده است. این چالشی بزرگ را پیش روی ورزش کشور قرار می دهد که نه تنها فدراسیون یا فدراسیون های مربوطه را در عرصه بین الملل دچار بحران می کند بلکه قانونمند بودن فعالیت های صورت گرفته در نادو که مرجع سالم سازی در ورزش کشور محسوب می شوند را هم زیر سوال می برد.