  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

چهارشنبه ؛

اتحادیه عرب نشست فوق العاده درباره دارفور برگزار می کند

اتحادیه عرب نشست فوق العاده درباره دارفور برگزار می کند

اتحادیه عرب در نظر دارد فردا چهارشنبه (نهم اردیبهشت) نشست فوق العاده ای را با هدف بررسی وضعیت دارفور برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، اعضای دائم اتحادیه عرب فردا چهارشنبه به ریاست نماینده دائمی سودان در این اتحادیه نشست فوق العاده ای را درباره وضعیت دارفور برگزار می کنند.

این نشست به درخواست دولت سودان برای بررسی آخرین وضعیت دارفور و همچنین پیگیری چگونگی اجرای قطعنامه های اخیر اتحادیه عرب در نشست دوحه برگزار می شود.

دراین قطعنامه ها بر حمایت مالی از ایالت دارفور به مدت یک سال به میزان ماهیانه 8 میلیون دلار تاکید شده بود.

موضوع دارفور و وضعیت ساکنان آن و درگیری هایی که درآنجا بین شورشیان و دولت سودان درگرفت، بهانه به دست غرب داد تا "عمر البشیر" رئیس جمهوری این کشور را متهم به دست داشتن در کشتار این ایالت کنند و بعد آن دادگاه بین المللی لاهه حکم بازداشت رئیس جمهوری این کشور را صادر کرد.

کد مطلب 868799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه