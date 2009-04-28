اتحادیه عرب نشست فوق العاده درباره دارفور برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، اعضای دائم اتحادیه عرب فردا چهارشنبه به ریاست نماینده دائمی سودان در این اتحادیه نشست فوق العاده ای را درباره وضعیت دارفور برگزار می کنند.

این نشست به درخواست دولت سودان برای بررسی آخرین وضعیت دارفور و همچنین پیگیری چگونگی اجرای قطعنامه های اخیر اتحادیه عرب در نشست دوحه برگزار می شود.

دراین قطعنامه ها بر حمایت مالی از ایالت دارفور به مدت یک سال به میزان ماهیانه 8 میلیون دلار تاکید شده بود.

موضوع دارفور و وضعیت ساکنان آن و درگیری هایی که درآنجا بین شورشیان و دولت سودان درگرفت، بهانه به دست غرب داد تا "عمر البشیر" رئیس جمهوری این کشور را متهم به دست داشتن در کشتار این ایالت کنند و بعد آن دادگاه بین المللی لاهه حکم بازداشت رئیس جمهوری این کشور را صادر کرد.