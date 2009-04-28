باند بزرگ زمین خواران گلبهار از تهران هدایت می شدند

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، سرهنگ عباس مقدسی صبح سه شنبه در تشریح فعالیت کلاهبرداران زمین خوار در جمع خبرنگاران افزود: 15 عضو شبکه بزرگ زمین خواری که با ترفندهای خاص اقدام به فروش اسناد زمینهای شهرک گلبهار و اطراف چناران به شهروندان کرده و از این طریق کلاهبرداری می کردند در تهران شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی چناران گفت: این افراد با دایر کردن دفتری در منطقه تهرانپارس تهران با ارسال پیامک به سراسر کشور برای شهروندان، مدعی برنده شدن جایزه سند منگوله دار یک قطعه زمین برای افراد می شدند و از این طریق زمینهایی باارزش حدود 100 هزار تومان را به 10 برابر قیمت به فروش می رساندند.

سرهنگ مقدسی گفت: در پی جمع آوری برخی اطلاعات درباره فعالیت این افراد توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی چناران، موضوع به ناجا و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام شد و با شناسایی اعضای این شبکه، حدود 15 نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

وی گفت: این افراد فقط سندهای زمین دیم زار و آبی در اراضی "خیج" و "جماب" را خریداری کرده در حالی که هیچ گونه تصرفی روی این زمینها نداشته و فقط سند در اختیار داشتند.

مقدسی ادامه داد: اسناد این اراضی که ابتدا به صورت مشاع بود کم کم توسط افراد و با همکاری برخی ادارات و نهادها تفکیک شد این در حالی بود که کشاورزان و زارعانی که روی این زمینها کار می کردند از این موضوع اطلاعی نداشتند.

فرمانده انتظامی چناران گفت: از اواسط سال 86 خرید و فروش این سندها در بنگاههای معاملاتی در شهرهای مشهد، تهران، شیراز و کرمانشاه با طرح نقشه های واهی و تزئینی که این زمینها را در اراضی شهر جدید گلبهار در طرحها و نقشه ها نشان می داد، آغاز شد و از طریق اغفال خریداران که قطعه زمینی 250 متری که حدود 100 هزار تومان قیمت داشت تا مبلغ چهار میلیون تومان به فروش رسید.

مقدسی خاطر ناشن کرد: این موضوع به روستاهای خیج و جماب به کوههای خرم آباد، داش بلاغ، دهنه اخلمد، اخلمد، موچنان و دامنه کوه بینالود و حتی اراضی دولتی کشیده شد و سندهای منگوله دار اراضی به افراد مختلف و تعاونی ها فروخته شد.

وی گفت: در این راستا سه باند عمده کلاهبرداری توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی چناران شناسایی و دستگیر شدند و ضمن پلمب تعدادی از بنگاهها که در این زمینه فعالیت داشتند، متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.