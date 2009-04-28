ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه نمایندگان به ادامه بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم پرداختند و مقرر کردند با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر با استفاده از امکانات فعلی قوه قضائیه "سازمان پیشگیری از وقوع جرم" در این قوه تشکیل شود.

بر این اساس سازمان پیشگیری از وقوع جرم برای نظارت بر اجرای دقیق مصوبات شوراهای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست ها و برنامه های ملی منطقه ای، پیشگیری، مطالعه و پژوهش در حوزه های راهبردی پیشگیری تشکیل می شود.

تهیه و تدوین پیش نویس برنامه های ملی پیشگیری از جرم، ساماندهی و نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم و بررسی کارشناسی اجرای برنامه های طرح های پیشگیری از وقوع جرم، ارائه کمک های فنی و مشاوره ای به نهادها در اجرای برنامه های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش برای موانع و مشکلات اجرای آن، انجام مطالعات فنی و تشخیص در حوزه های مختلف پیشگیری و اعلام نتایج آن به دستگاه ها و سازمان های مربوط، تامین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، بررسی پیشنهاد اعتبارات لازم برای اجرای طرح و برنامه های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف این سازمان است.

همچنین وظایف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده سازمان پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.

بر اساس ماده 3 این لایحه که به تبیین وظایف شورای عالی پیشگیری ازوقوع جرم اختصاص دارد تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان ها در امر پیشگیری در چارچوب وظایف قانونی آنها، اتحاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای سریع احکام کیفری، اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی وتوسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری به عنوان وظایف شورا عنوان شده است.

همچنین اتخاذ سیاست های مورد نیاز به منظور توسعه گسترش فرهنگی پیشگیری و ایجاد زمینه های مناسب به منظور مشارکت سازمان های غیر دولتی و مردمی در این زمینه، ارزیابی نتایج طرح ها و برنامه های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه، پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه قضائیه از دیگر وظایف شورای یاد شده است.