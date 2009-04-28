موافقت قالیباف با پرداخت 10 درصد حق جذب کارگران رسمی شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با اشاره به برنامه ها و اقدامات شهرداری تهران در هفته کارگر از اعزام تشویقی کارگران شهرداری تهران به حج عمره با دستور دکتر قالیباف خبر داد و گفت: امسال در آستانه هفته کارگر سهمیه سفر زیارتی عمره را به بخشهای مختلف شهرداری اختصاص داده ایم.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر شهرداری تهران افزود: در این راستا به سازمانهای اتوبوسرانی، آتش نشانی، شرکت خودرو سرویس شهر و اداره کل پشتیبانی که بیشترین تعداد کارگر را در اختیار دارند سهمیه ویژه حج عمره اختصاص یافته است.

وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت کارگران نمونه مناطق و سازمانها در روز 12 اردیبهشت با حضور شهردار تهران خبر داد و گفت: در این مراسم 550 نفر از کارگران برگزیده بخشهای مختلف مورد تجلیل قرار می گیرند و هدایای خود را از شهردار تهران دریافت می کنند.

امانی ادامه داد: در این مراسم همچنین از خانواده های شهدای کارگر، جانبازان و بازنشستگان شهرداری تهران تجلیل خواهد شد.

به گفته رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر شهرداری تهران، تعامل بین مدیریت شهرداری و نمایندگان واحدهای کارگری در سطح بسیار بالایی بود به نحوی که اتحادیه کارگران شهرداری با حضور در جلسات مختلف که با حضور مدیران عالی شهرداری برگزار می شود، خواسته های خود را مطرح می کنند.

وی همچنین از کمک به تامین مسکن کارگران شهرداری خبر داد و تصریح کرد: کارگران رسمی مناطق 22 گانه، سازمانهای خدمات موتوری، آتش نشانی، میادین میوه و تره بار، بازیافت، پایانه ها، پارکها و بهشت زهرا (س) همانند کارمندان تحت پوشش تعاونی های مسکن شهرداری قرار گرفته و حمایتهای لازم جهت ساخت مسکن آنان انجام می شود.

امانی گفت: در آستانه هفته کارگر با موافقت شهردار تهران و دستور معاون مالی و اداری به کارگران رسمی شهرداری تهران 10 درصد حق جذب پرداخت خواهد شد و شاهد افزایش حقوق آنان خواهیم بود.