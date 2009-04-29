آشنایی با روستای محل بازی استقلال - مس/ دیداری بزرگ در روستایی کوچک

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روستای نوش آباد در منتهی الیه غرب شهر رفسنجان قرار گرفته است و طبق آخرین آمار جمعیتی معادل هزار و 550 نفر را در خود جای داده است.

زمین چمن روستای نوش آباد با ظرفیت 2 هزار نفر در سالهای اخیر به دلیل نبود ورزشگاه مناسب در شهر رفسنجان به محل برگزاری دیدارهای تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان در لیگ آزادگان همچنین جام حذفی تبدیل شده است.

در حال حاضر با توجه به اینکه صنعت مس رفسنجان میزبان دیدار مرحله بعد جام حذفی در مقابل استقلال تهران است، زمین چمن نوش آباد به عنوان محل برگزاری این دیدار مشخص شده است.

مسابقه دو تیم مس رفسنجان و استقلال تهران از مرحله یک هشتم پایانی جام حذفی در ورزشگاه شهدای نوش آباد برای بسیاری از شهروندان رفسنجانی و مردم این روستا حائز اهمیت است اما این مسابقه برای 250 خانوار ساکن روستای نوش آباد حکم دیگری دارد زیرا که آنها در خاطر ندارند که تیمی پر طرفدار و مطرح در سطح آسیا و ایران در یک مسابقه رسمی در این روستا حضور یابد.

به همین دلیل بسیاری از اهالی نوش آباد برای گذشت زمان و ورق خوردن تقویم 88 تا طلوع روز دهم اردیبهشت ماه لحظه شماری می کنند.

این دیدار با سایر مسابقاتی که تاکنون در این ورزشگاه برگزار شده است، تفاوت دارد و این مسئله موجب ایجاد هیجان و شوق در مردم این روستا شده است.

حریفی مانند استقلال و بازیکنان این تیم یکسو و از سوی دیگر پخش مستقیم تلویزیونی از روستای 250 خانواری نوش آباد موجب احساس غرور در نوش آبادی ها شده است.

یکی از اهالی روستای نوش آباد در رابطه با برگزاری مسابقه استقلال و مس رفسنجان به خبرنگار مهر گفت: نه تنها من و نه تنها اهالی نوش آباد بلکه اهالی حومه غربی رفسنجان از این موضوع بسیار خوشحال هستند و احساس غرور می کنند که در روستای محل زندگی ما این دیدار برگزار می شود.

علی باخور با اشاره به برگزاری دیدارهای مس رفسنجان در این منطقه گفت: برگزاری دیدارهای فوتبال در این روستا باعث رونق و آبادانی روستای نوش آباد شده است و جوانان روستا نیز با شور و شوق به ورزش رو آورده اند.

وی افزود: در روزهای ابتدای برگزاری دیدارهای مس در این ورزشگاه کمتر کسی برای تماشای مسابقات فوتبال می رفت اما با مرور زمان امروز اکثر اهالی روستا در هر سنی برای تماشای مسابقات صنعت مس رفسنجان در زمین حضور می یابند.

سرپرست زمین چمن نوش آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه وضعیت زمین چمن این ورزشگاه اظهار داشت: چمن ورزشگاه نوش آباد در سطح استان کرمان تائید شده است و یکی از بهترین زمینهای چمن منطقه است.

محمد هرندی افزود: پس از آنکه استادیوم تختی رفسنجان برای ترمیم تعطیل شد بازی های دسته اول، دسته دوم و دستجات آزاد به مدت 3 سال در این زمین برگزار شد.

وی افزود: وجود محوطه باز اطراف ورزشگاه امتیازی دیگر برای این ورزشگاه است زیرا هیچگونه ترافیکی برای برگزاری مسابقه ایجاد نمی شود و مردم به راحتی می توانند برای حضور در ورزشگاه اقدام کنند.

سرپرست زمین چمن نوش آباد خاطرنشان کرد: برای همه مردم نوش آباد باعث غرور است که در این روستای کوچک یکی از پرطرفدارترین تیمهای ایران حضور خواهد یافت.

وی ادامه داد: منطقه حومه غربی رفسنجان از مناطق فوتبال خیز استان کرمان است و تیمهای فوتبال مختلفی در مسابقات شرکت می کنند.

وی از مسئولان تربیت بدنی استان کرمان خواست با توجه به استعدادهای موجود در منطقه، مجموعه ورزشی مناسبی را در این روستا احداث کنند.

دهیار روستای نوش آباد نیز با اشاره به اینکه برگزاری این دیدار موجب سرافرازی این منطقه خواهد شد، گفت: اگر بودجه سالن سرپوشیده که زمین آن نیز آماده است اختصاص یابد موجب افزایش امکانات زیربنای منطقه و رشد استعدادهای ورزشی خواهد شد.

رضا هرندی گفت: امیدوارم قبل از برگزاری این دیدار میدان ورودی روستا از طرف امامزاده به اتمام برسد.

مدیر باشگاه صنعت مس رفسنجان نیز در زمینه این دیدار می گوید: در دیدار با استقلال تهران به دنبال شگفتی و حذف استقلال از جام حذفی هستیم و به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.

علی زینلی افزود: استقلال در دوره های قبل نیز به وسیله تیمهای گمنام حذف شده است و در این مرحله نیز ما به عنوان یکی از تیمهای همیشه مطرح لیگ آزادگان این هدف را دنبال می کنیم.

وی افزود: در راستای بهسازی ورزشگاه نوش آباد با همکاری دستگاههای مختلف ظرفیت این ورزشگاه 2 هزار نفری را به 5 هزار نفر خواهیم رساند و جایگاه ویژه مسئولان و خبرنگاران را نیز ایجاد خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: استقلال در مقابل تماشاگران متعصب رفسنجانی و انگیزه بالای بازیکنان مس روز بسیار مشکلی را پشت سر خواهد گذاشت.