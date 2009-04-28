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۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

داوران دو بخش جشنواره سرزمین زیتون معرفی شدند

شش داور آثار دو بخش‌ فیلم و فیلمنامه نخستین جشنواره سرزمین زیتون را داوری می‌کنند که با مرکزیت اصفهان به صورت همزمان در تمام استان‌های کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله حاجی مشهدی، سعید مستغاثی و مهدی فرودگاهی داوران بخش فیلمنامه جشنواره سرزمین زیتون هستند و آثار بخش فیلم را عبدالحسن برزیده، محمدرضا مختاری و رضا اسکندر از لبنان داوری می‌کنند.

همچنین فیلم‌هایی از آمریکا، مصر، سوریه، لبنان، ایران و فلسطین در بخش مقاومت و پایداری جشنواره سرزمین زیتون به نمایش در‌می‌آید.

"حنظله" وحید وحدت‌نیا، "فلسطین منتظر است" دانا ابورحم و طارق العیدی، "فلسطین تحت کنترل" الیا سلیمان، "الحلاء" اردلان عاشوری، "کرم پلید" زکریا عبدالعال، "کودکان شتیلا" مای ما ساری، "فلسطین مقاومت و پیروزی" قاسم بخشی و "کودکان شهادت می‌دهند"حیان یعقوب فیلم‌های این بخش هستند.

جشنواره سرزمین زیتون به همت اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان و با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و معاونت امور سینمایی 14 تا 16 اردیبهشت‌ماه در اصفهان و همزمان در 29 استان کشور و همچنین کشورهای لبنان، سودان و قطر برگزار می‌شود.

کد مطلب 868811

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