داوران دو بخش جشنواره سرزمین زیتون معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله حاجی مشهدی، سعید مستغاثی و مهدی فرودگاهی داوران بخش فیلمنامه جشنواره سرزمین زیتون هستند و آثار بخش فیلم را عبدالحسن برزیده، محمدرضا مختاری و رضا اسکندر از لبنان داوری می‌کنند.

همچنین فیلم‌هایی از آمریکا، مصر، سوریه، لبنان، ایران و فلسطین در بخش مقاومت و پایداری جشنواره سرزمین زیتون به نمایش در‌می‌آید.

"حنظله" وحید وحدت‌نیا، "فلسطین منتظر است" دانا ابورحم و طارق العیدی، "فلسطین تحت کنترل" الیا سلیمان، "الحلاء" اردلان عاشوری، "کرم پلید" زکریا عبدالعال، "کودکان شتیلا" مای ما ساری، "فلسطین مقاومت و پیروزی" قاسم بخشی و "کودکان شهادت می‌دهند"حیان یعقوب فیلم‌های این بخش هستند.

جشنواره سرزمین زیتون به همت اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان و با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و معاونت امور سینمایی 14 تا 16 اردیبهشت‌ماه در اصفهان و همزمان در 29 استان کشور و همچنین کشورهای لبنان، سودان و قطر برگزار می‌شود.