کشتارگاه های سنتی گلستان ساماندهی می شود

رسول عاطفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: باید برای تجمع و جمع آوری این کشارگاه های سنتی برنامه ریزی شود زیرا روی کشتار و محیط کشتارگاه سنتی به لحاظ زیست محیطی و امکانات بحث داریم.

وی اظهار داشت: به دلیل قبول نداشتن روش کشتار سنتی در پی بستن این کشتارگاه های سنتی بوده و تاکنون یک کشتارگاه سنتی دام در آق قلا بسته شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود امکانات صنعتی و کشتارگاه صنعتی در استان لزومی ندارد از امکانات و تجهیزات سنتی برای کشتار بهره گیری کنیم.

به گفته عاطفی نژاد، اکنون طرح تجمیع کشتارگاه سنتی و انتقال به کشتارگاه صنعتی در دستور کار شورای سلامت استان قرار دارد و باید برای مکان یابی کشتارگاه صنعتی اقدام شود.

مدیرکل دامپزشکی گلستان بیان داشت: در حال حاضر یک کشتارگاه نیمه صنعتی به ظرفیت 70 راس دام سنگین و 800 راس دام سبک در دو شیفت در استان فعالیت دارد که تاحدی نیازها را تامین می کند.

وی به تخلفات بهداشتی اشاره و اضافه کرد: بیشترین تخلفات در زمینه گوشت و ناشی از حمل و عرضه غیربهداشتی ان است که به شدت با اینگونه موارد برخورد می شود.

وی یادآور شد: در صورت مشاهده اینگونه موارد نسبت به جمع آوری و معدوم سازی لاشه اقدام می شود و این سازمان حساسیت بیشتری در این بخش به خرج می دهد.