  1. استانها
  2. گلستان
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

کشتارگاه های سنتی گلستان ساماندهی می شود

کشتارگاه های سنتی گلستان ساماندهی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت: 14 کشتارگاه سنتی دام در استان فعالیت دارند که باید نسبت به جمع آوری و ساماندهی آنها اقدام شود.

رسول عاطفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: باید برای تجمع و جمع آوری این کشارگاه های سنتی برنامه ریزی شود زیرا روی کشتار و محیط کشتارگاه سنتی به لحاظ زیست محیطی و امکانات بحث داریم.

وی اظهار داشت: به دلیل قبول نداشتن روش کشتار سنتی در پی بستن این کشتارگاه های سنتی بوده و تاکنون یک کشتارگاه سنتی دام در آق قلا بسته شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود امکانات صنعتی و کشتارگاه صنعتی در استان لزومی ندارد از امکانات و تجهیزات سنتی برای کشتار بهره گیری کنیم.

به گفته عاطفی نژاد، اکنون طرح تجمیع کشتارگاه سنتی و انتقال به کشتارگاه صنعتی در دستور کار شورای سلامت استان قرار دارد و باید برای مکان یابی کشتارگاه صنعتی اقدام شود.

مدیرکل دامپزشکی گلستان بیان داشت: در حال حاضر یک کشتارگاه نیمه صنعتی به ظرفیت 70 راس دام سنگین و 800 راس دام سبک در دو شیفت در استان فعالیت دارد که تاحدی نیازها را تامین می کند.

وی به تخلفات بهداشتی اشاره و اضافه کرد: بیشترین تخلفات در زمینه گوشت و ناشی از حمل و عرضه غیربهداشتی ان است که به شدت با اینگونه موارد برخورد می شود.

وی یادآور شد: در صورت مشاهده اینگونه موارد نسبت به جمع آوری و معدوم سازی لاشه اقدام می شود و این سازمان حساسیت بیشتری در این بخش به خرج می دهد.

کد مطلب 868816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها