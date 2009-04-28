برنامه جدید "آی بی ام" هوش انسان را به چالش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ژئوپاردی" عنوان بازی آمریکایی بسیار معروفی است که در سال 1964 ساخته و از شبکه "ان بی سی" پخش شد. برای پیروزی در مقابل این بازی، بازیکن به یک منطق ریاضی بالا و توانایی فکری فوق العاده ای نیاز دارد.

اکنون محققان "آی بی ام" برنامه جدیدی را عرضه کرده است که می تواند در رقابت با "ژئوپاردی" و مبارزه با انسان به پیروزی دست یابد.

به اعتقاد دانشمندان درصورتی که این رایانه بتواند با انسان مبارزه کند و پیروز شود مرز میان هوش انسان و هوش مصنوعی تقریبا از بین خواهد رفت.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این برنامه اولین نرم افزار این تیم تحقیقات نیست به طوری که چند سال قبل همین گروه برنامه ای برای شطرنج عرضه کردند که با موفقیت روی ابر رایانه "دیپ بلو" نصب شد و مغز مکانیکی را ساخت که در سال 1997 توانست با گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج دنیا رقابت کند.

اکنون برنامه نویسان "آی بی ام" قصد دارند نرم افزار جدید خود را به مقابله با "ژئوپاردی" بفرستند. این برنامه برای پیروزی باید با انسان تعامل کرده و با تعبیر و تفسیر زبان انسانها به سوالات آنها از طریق بازی که از نوع بازیهای مغز انسان است پاسخ دهد.

سازندگان این سیستم که هنوز نمی دانند این آزمایش موفقیت آمیز خواهد بود یا نه در این خصوص اظهار داشتند: "بزرگترین چالش ما بردن این ماشین به رقابت با انسان است و ما هنوز نمی دانیم که نتیجه چه خواهد بود. برای پیروزی، این رایانه تنها نباید به شناسایی راه حلها کفایت کند بلکه باید راه حلها را به روشی صحیح فرمول بندی کند."

در حدود چهار دهه است که دانشمندان تمام دنیا برای توسعه هوش مصنوعی تلاش می کنند اما تاکنون تنها موفق شده اند به پیشرفتهای کمی در این مقوله دست یابند.

ساخت این نرم افزار ثمره سه سال تلاش تیمی متشکل از 20 کارشناس متخصص در علوم زبانشناسی، مکانیک و انفورماتیک است. این دانشمندان در مذاکراتی که با تولیدکنندگان بازی "ژئوپاردی" انجام داده اند قوانینی را در نظر گرفته اند. برای احترام به این قوانین، رایانه "آی بی ام" سئوالات را به شکل متن الکترونیکی دریافت کرده و به آنها از طریق یک ترکیب کننده صوتی پاسخ خواهد داد.

این برنامه نویسان اعلام کردند که می توانند از یک ابر رایانه "بلو- ژن" در لس آنجلس برای شرکت در این رقابت استفاده کنند. این رایانه بدون اتصال به اینترنت در بازی شرکت می کند.