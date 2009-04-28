یوسف صمدزاده تهیه‌کننده فیلم سینمایی "سه درجه تب" به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم پس از پیوستن رضا عطاران بازیگر نقش اصلی به گروه آغاز می‌شود. عطاران ابتدا در فیلم "نیش و زنبور" مقابل دوربین می‌رود و سپس در "سه درجه تب" منوچهر هادی نقش‌آفرینی می‌کند.



وی افزود: با عوامل و سایر بازیگران مذاکره‌هایی شده که با پیوستن عطاران ترکیب عوامل قطعی می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده "سه درجه تب" نیمه خرداد کلید می‌خورد.

حسن زاهدی صدابردار، افسانه صمدزاده طراح صحنه و لباس و فرج حیدری فیلمبردار این پروژه هستند. "سه درجه تب" فیلمی کمدی است و در تهران و شمال فیلمبرداری می‌شود. فیلمنامه را فرهاد سبط نوری نوشته و طرح اولیه متعلق به حسن انصاریان است.



منوچهر هادی فیلم‌های تلویزیونی "تلاطم"، "غافل"، "کوچه محجوب" و "ضامن" را در کارنامه دارد. "سه درجه تب" دومین فیلم سینمایی او پس از "قرنطینه" است.



حمیدرضا صلاحمند پیش از این فیلم "زمانه" را کارگردانی کرده و "نیش و زنبور" دومین فیلم او براساس فیلمنامه سروش صحت و در قالب کمدی ساخته می‌شود.