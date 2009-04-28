ناشران شهرستانی حمایت نمی شوند

محمد صابری در گفتگو با مهر درباره مشکلات ناشران شهرستانی برای حضور در نمایشگاه بین الملی کتاب تهران گفت: در فضای نابرابر فعلی حضور در نمایشگاه تنها هزینه اضافی به شهرستانیها تحمیل می کند و هیچ سودی ندارد.

وی با اشاره به طرح تعاونی ناشران در استانها افزود: ناشرانی که امکان شخصی برای حضور در نمایشگاه را ندارند کتابهای خود را به تعاونی می دهند اما از آنجا که این مجموعه از هر ناشر تنها تعداد محدودی از نسخه‌های هر کتاب را می پذیرد در عمل این راهکار هم مفید واقع نمی شود.



به گفته صابری تداوم حضور ناشران شهرستانی وابسته به حمایت وزارت ارشاد است، اما در حال حاضر این حمایت چندان دیده نمی‌شود.



انتشارات" بینش آزادگان" در چهار سال گذشته 53 عنوان کتاب منتشر کرده است.



بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.









