آغاز به کار هیئت تحقیق و تفحص از مخابرات ایران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی مطهری نماینده تهران روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز به کار هیئت تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران خبر داد.

وی همچنین گفت: دفتری با همکاری شرکت مخابرات برای دریافت گزارشات و شکایات مردمی تاسیس شده است.

مطهری در خصوص پروژه 6 میلیارد تومانی شرکت مخابرات که یکی از محروهای تحقیق و تفحص نیز هست، گفت: این پروژه قراردادی با کنسرسیوم داخلی است و نمایندگان مجلس بر این باور هستند که این پروژه به خوبی محقق نشده و توان تولید داخلی و شرکت های ارائه دهنده و پشتیبانی وزارت ارتباطات در نظر گرفته نشده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات تصریح کرد: این کمیته حدود 6 ماه است فعالیت خود را آغاز کرده و انتظار می رود در مهلت قانونی مقرر این تحقیق و تفحص به سرانجام برسد.

مطهری با خودداری از بیان محتوای گزارشات این تحقیق و تفحص اظهار داشت: مجلس انتشار اطلاعات پیش از قرائت در صحن علنی را منع کرده است و صرف تهیه گزارش نمی تواند مبنای قانونی باشد بلکه باید گزارش در مراجع قانونی پیگیری شود.

وی همکاری شرکت مخابرات با هیئت تحقیق و تفحص را مثبت ارزیابی کرد.

وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه اعمال قیمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزایده ها و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقیق برنامه پنج ساله چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه تلفن ثابت همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارات ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزینه شرکت ارتباطات سیار، پروانه اپراتورهای اول و سوم و پروانه wimax، تعرفه sms پروژه 6 میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صندوق های مالی، بازدهی سهام و چگونگی، اساسنامه تهیه شده شرکت مخابرات جهت ارائه به بورس و نادیده گرفتتن حقوق بیت المال، حقوق مدیران عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه شرکت های مخابرات، هیئت های مدیره، عامل، کارشناسان و مشاوران و غیره از محروهای تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران است.

هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات متشکل از علی مطهری رئیس، نادر قاضی پور نایب رئیس اول، سید شریف حسینی نایب رئیس دوم و گروسی به عنوان دبیر می باشد.

علاوه بر 4 عضو هیئت رئیسه 7 تن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز عضو هیئت تحقیق و تفحص هستند.

دفتر هیئت مذکور نیز واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، پشت پارک شریعتی کوچه میلان پلاک 1 است.

این هیت اعلام کرده است : شهروندان برای ارائه گزارشات مردمی می توانند به این دفتر مراجعه و یا با شماره 22883031 الی 2 تماس بگیرند.