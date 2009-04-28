حجتالاسلام علیمحمد عبداللهینیا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: براساس اسنادی که تا امروز در دست این ادارهکل وجود دارد 10 درصد زمینهای شهر همدان موقوفه است و احتمال دارد که مقدار موقوفات بیشتر باشد.
وی از مردم خواست اگر از وقفی بودن زمین یا محلی مطلع هستند که در اختیار اوقاف نیست موضوع را به ادارهکل اوقاف اطلاع داده و جایزه بگیرند.
عبداللهی با اشاره به اینکه تمامی قبرستانها وقفی است، اظهار داشت: آرمگاه بوعلیسینا نیز همچون آرامگاه باباطاهر وقفی است و باید درآمدهای آن به اوقاف برگردد.
وی یادآور شد: براساس شرع و قانون باید درآمدهای حاصل از هر چیز وقفی در راستای نیت واقف هزینه شود.
نظر شما