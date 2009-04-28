برگزاری جشنواره بین المللی شعر صلح به تعویق افتاد

ری را عباسی دبیر جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما امسال هم همانند سالهای قبل با برنامه ریزی دقیقی که انجام داده‌ایم می‌خواهیم به آنچه که تعهد کرده‌ایم عمل کنیم اما متاسفانه این جشنواره امسال در روز مقرر خودش یعنی 26 اردیبهشت برگزار نخواهد شد.

وی افزود: مهمترین تعهد ما بعد از بررسی و دسته بندی اشعار به زبانهای گوناگون و ترجمه همه آثار رسیده به زبان فارسی توسط مترجمین و هیئت داوران، برگزاری جشنواره بود. من دو ماه قبل از برگزاری جشنواره به صورت تمام وقت به دنبال مجوز از سوی وزارت ارشاد بودم.

عباسی در توضیح دلایل تاخیر در برگزاری این جشنواره افزود: از آنجا که به سهم خود برای بر طرف کردن مشکلات موجود مسئول هستم‌ شرکتی با نام "خانه آبی" را که موضوع ثبت شده و نوع فعالیتش برگزاری همایشهای بین‌المللی و حتی نمایشگاه کتاب و غیره است تاسیس کردم که از نظر وزارت ارشاد فاقد اعتبار است.



دبیر جشنواره شعر صلح اضافه کرد: برای برطرف کردن این اشکال از یک ناشر معتبر درخواست کردم که برای حمایت از این جریان مجوز برگزاری به نام ایشان که دارای شخصیت حقیقی و حقوقی هستند صادر شود اما وزارت ارشاد نامه درخواستی ناشر و حمایت ایشان را هم نپذیرفتند و گفتند حتماً باید یک موسسه فرهنگی برگزار کننده چنین جشنواره‌ای باشد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته درخواست دیگری را از سوی یک موسسه فرهنگی تهیه و به منظور صدور مجوز به وزارت ارشاد ارسال کردم و منتظر جواب نهایی و رسمی از سوی این وزارتخانه هستم.

عباسی در پایان گفت: چنانچه مجوز این برنامه صادر شود سالن بتهوون خانه هنرمندان در تاریخ 9 خرداد 88 میزبان این جشنواره خواهد بود. امیدوارم بعد از بررسیهای لازم از سوی وزارت ارشاد بتوانیم با تاخیر این جشنواره را برگزار کنیم.