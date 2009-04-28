به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، با توجه به اینکه شهر قدس به عنوان پایتخت فلسطین و شهر مقدس مسلمانان مطرح است، این اقدام گامی جهت معرفی بیشتر و بهتر شهر تاریخی و اسلامی قدس به شمار می‌رود؛ آن هم در شرایطی که رژیم اشغالگر اسرائیل تمامی توان خود را به منظور یهودی‌سازی قدس و تعرض به هویت اسلامی و دینی فلسطین انجام می‌دهد.

دکتر محمد عسقول وزیر آموزش و پرورش غزه با اشاره به اینکه ما نیاز بسیاری به درسی مستقل درباره قدس داریم، به‌ویژه اینکه در سطوح مختلف آموزشی تدریس شود، افزود: این درس با هدف تعمیق جایگاه قدس و مسجدالاقصی در مدارس فلسطین تدریس می‌شود.

وی با بیان اینکه قدس تنها از بعد جغرافیایی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه از تمامی ابعاد مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این درس قدرس را از منظر تاریخ، دین، آموزشهای اسلامی و موارد دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد.

این مقام مسئول هدف از تدریس این درس را مبارزه با فعالیتهای خصمانه و مخربانه صهیونیستها خواند.