انصراف 9 هزار نفری در مسکن مهر استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت تعاونی های مسکن مهر استان تهران در قالب تعاونی های کارگری، کارمندی و مهر آزاد به نحوی است که تاکنون یک میلیون و 41 هزار و 969 نفر ثبت نام شده اند.

این گزارش حاکی است در ارتباط با ساماندهی متقاضیان مسکن مهر در تعاونی ها تاکنون هزار و 600 تعاونی در سطح استان تشکیل شده است.

همچنین تاکنون 316 هزار و 535 نفر طبق آخرین پالایش واجد شرایط شناخته شدند که در گروههای حدود 500 نفری در هزار و 600 تعاونی سازماندهی و به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.

با توجه به اینکه سهم استان تهران در سال گذشته 230 هزار واحد مسکونی پیش بینی شده بود، در سال جدید هنوز سهمیه جدیدی اعلام نشده و افراد متقاضی در همین قالب معرفی می شوند.

تاکنون از افراد پالایش شده و معرفی شده به وزارت مسکن و شهرسازی 9 هزار و 334 نفر انصراف داده اند و 134 هزار نفر نیز 10 میلیون ریال اولیه خود را به تعاونی ها پرداخت کرده اند.

برهمین اساس تاکنون از پالایشهای صورت گرفته 47 هزار و 550 متقاضی مورد پذیرش واقع نشدند و به عبارتی حائز شرایط شناخته نشدند.

با اقدامات صورت گرفته و واگذاری زمین به 90 درصد از تعاونی ها قرار است با آغاز پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی کار ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر از خرداد ماه سالجاری در استان تهران آغاز شود.

با توجه به اینکه از شتاب اولیه ثبت نامها از طریق سایت مسکن مهر کم شده است، ولی کماکان افراد برای ثبت نام به سایت مراجعه می کنند، اما بانکها تاکنون تسهیلاتی به تعاونی ها در استان پرداخت نکردند.