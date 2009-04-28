آنفولانزای خوکی بازار بورس جهانی را بهم ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، شیوع آنفولانزای خوکی بازارهای جهانی را به هم ریخت و موجب سقوط "وال استریت"، بورس شرکتها و بازارهای کشورهای جهان شد.

کاهش 6 دهم درصدی شاخص سهام " داوجونز" که تحت تاثیر شیوع این بیماری صورت گرفت سهام کشورهای ژاپن و هنگ کنک را تحت تاثیر قرار داد.

این در حالی است که شاخص سهام " نیکی" ژاپن با 151 واحد کاهش و سهام هنگ کنگ نیز با 162 واحد کاهش مواجه بود.

کارشناسان اقتصادی جهان در شرایطی نسبت به تاثیر این بیماری بر اقتصاد جهان هشدار می دهند که سهام شرکتهای بزرگ هواپیمایی جهان نیز از زمان شروع این بیماری به شدت سقوط کرده است.

"سیوشی سگاوا" کارشناس بین الملل اقتصاد دراین باره گفت: اقتصاد جهانی در وضع مناسبی نبود و پیش بینی می شود این بیماری اقتصاد جهانی را به بدترین حالت خود بکشاند.