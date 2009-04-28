افزایش 5 برابری اعتبارات ستادهای بزرگداشت مقام معلم در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری ظهر سه شنبه در نشستی خبری با موضوع تشریح برنامه های هفته معلم استان خراسان رضوی، درباره دلایل تکریم معلمان اظهار داشت: موثرترین نقش در تغییر و تحول جامعه و امانت‌دار بودن به‌ عنوان داشتن امانت فرزندان از دیگر دلایل ضرورت تکریم معلمان در جامعه است.



قائم‌مقام ستاد بزرگداشت مقام معلم استان ادامه داد: به دلایل ذکرشده ستادهای بزرگداشت مقام معلم که دارای سابقه دیرینه است در سازمان و ادارات کل شهرستان‌ها برای پرداختن به این امر تشکیل شده است.



وی افزود: در این ستاد که رئیس آن استاندار خراسان رضوی است، دستگاه‌ها و سازمان‌های موثری همچون صدا و سیما و امام جمعه حضور دارند.

هژبری گفت: انتخاب 508 معلم نمونه بر اساس فرآیندی به تعداد هشت معلم نمونه کشوری، 54 معلم نمونه استانی و 447 منطقه‌ای، همایش معلمان نمونه، همایش تجلیل و بزرگداشت مقام شهید مطهری در فریمان با حضور مقامات کشوری و استانی و تجلیل از معلمان ماندگار با مشارکت صدا و سیما و استانداری را از جمله برنامه های ستاد بزرگداشت هفته معلم استان خراسان رضوی عنوان کرد.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی در 46 منطقه، نشست مدیران کل آموزش و پرورش استان از بدو انقلاب تاکنون و اجرای آن در تمام شهرستان‌ها به‌ منظور تجلیل و بهره‌مندی از نظرات آنان و گردهمایی 47 نماینده معلمان استان را از مهمترین برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته معلم استان دانست.

وی دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، شب شعر معلم در تمام مناطق و نواحی، اختتامیه جشنواره ابن سینا، غباروبی مزار شهدا و دیدار اعضای ستاد با معلمان ایثارگر را از دیگر برنامه این ستاد بزرگداشت هفته معلم عنوان کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به افزایش 5 برابری اعتبارات ستادهای بزرگداشت مقام معلم گفت: در سال جاری افزایش پنج برابری اعتبارات ستادهای بزرگداشت مقام معلم در 47 منطقه استان داشته‌ایم که امیدواریم که این ستادها کارهای خود را به‌ خوبی پیش ببرند.

وی با اشاره به برنامه‌های شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی به ریاست استاندار گفت: شورای آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 28 برنامه برای گرامیداشت مقام معلم دارد.

هژبری با بیان اینکه آموزش و پرورش به دنبال پرداخت مطالبات فرهنگیان است، افزود: در حال حاضر تریبونی و گزارشی کردن مطالبات فرهنگیان مورد پسند معلمان و به نفع آموزش و پرورش نیست.

وی افزود: هم‌اکنون 470 میلیارد ریال از مجموع مطالبات و پاداش پایان خدمت باقیمانده از سال 86 معلمان و نیز 620 میلیارد ریال از 930 میلیارد ریال کل پاداش پایان خدمت معلمان در سال 87 پرداخت شده است.

به گفته رئیس آموزش و پرورش خراسان رضوی، هم‌اکنون مازاد معلم در آموزش و پرورش استان وجود ندارد و کسر ساعت موظف وجود دارد.