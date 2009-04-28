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۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

برنامه جامع قرآنی گلستان تدوین می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان، قرآن را دریای بی انتها از معانی و معرفت الهی دانست و بر لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای برنامه ریزی قرآنی استان افزود: تصویب برنامه های استانی در چارچوب برنامه های جامع قرآنی، بررسی و تحلیل گزارش عملکرد دستگاهها ضروری است. 

وی اظهار داشت: ساختار کلان طرح جامع قرآن کشور در چهار سطح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت طراحی می شود و برای برنامه ریزی ها باید اهداف مشخصی تعریف تا مبنای هدف گذاریهای شورا قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تشریح برنامه های جامع قرآن کریم و برنامه های مصوب شورای عالی قرآن کریم، تقسیم کار، اجرا و پیگیری توسط دستگاههای مربوطه در سطح استان را از جمله وظایف شورای قرآنی استان  است.

به گفته محمودزاده بیان داشت: شورای برنامه ریزی قرآنی یکی از شاخه های کارگروه فرهنگی استان بوده که بر اساس شورای عالی قرآن کریم کشور تشکیل شده و در سطح شهرستانها نیز تشکیل می شود.

استاندار گلستان یادآور شد: با توجه به تأثیر مثبت ترویج مباحث قرآنی در میان دانش آموزان و دانشگاهیان و با توجه به نزدیکی فصل تعطیلات، باید برنامه های مناسب در این زمینه ارائه شود.

وی عنوان کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف و اهمیت بحث عفاف و حجاب، این دو موضع باید در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 868925

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