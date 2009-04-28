برنامه جامع قرآنی گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای برنامه ریزی قرآنی استان افزود: تصویب برنامه های استانی در چارچوب برنامه های جامع قرآنی، بررسی و تحلیل گزارش عملکرد دستگاهها ضروری است.

وی اظهار داشت: ساختار کلان طرح جامع قرآن کشور در چهار سطح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت طراحی می شود و برای برنامه ریزی ها باید اهداف مشخصی تعریف تا مبنای هدف گذاریهای شورا قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تشریح برنامه های جامع قرآن کریم و برنامه های مصوب شورای عالی قرآن کریم، تقسیم کار، اجرا و پیگیری توسط دستگاههای مربوطه در سطح استان را از جمله وظایف شورای قرآنی استان است.

به گفته محمودزاده بیان داشت: شورای برنامه ریزی قرآنی یکی از شاخه های کارگروه فرهنگی استان بوده که بر اساس شورای عالی قرآن کریم کشور تشکیل شده و در سطح شهرستانها نیز تشکیل می شود.

استاندار گلستان یادآور شد: با توجه به تأثیر مثبت ترویج مباحث قرآنی در میان دانش آموزان و دانشگاهیان و با توجه به نزدیکی فصل تعطیلات، باید برنامه های مناسب در این زمینه ارائه شود.

وی عنوان کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف و اهمیت بحث عفاف و حجاب، این دو موضع باید در دستور کار قرار گیرد.